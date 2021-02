De Nederlandse waterpolosters zijn zondag bij de loting voor het olympisch toernooi in Tokio van komende zomer ingedeeld bij onder meer Europees kampioen Spanje. Regerend olympisch en wereldkampioen de Verenigde Staten zit in de andere poule.

Nederland, dat negende staat op de wereldranglijst, neem het in de groepsfase naast Spanje (derde van de wereld) ook op tegen Canada (zesde van de wereld), Australië (zevende van de wereld) en debutant Zuid-Afrika (twintigste van de wereld).

De andere poule bestaat uit de VS, Rusland, China, Hongarije en Japan. De beste vier landen uit elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales.

De VS zal de favoriet zijn in Tokio. De Amerikanen zijn de olympisch kampioen van 2012 en 2016 en de wereldkampioen van 2015, 2017 en 2019. Spanje is op papier de beste ploeg in de groep van Oranje. Het Zuid-Europese land pakte in 2019 zilver bij het WK en een jaar later goud bij het EK.

De Nederlandse waterpolosters plaatsten zich vorige maand voor het eerst sinds de historische olympische titel van 2008 voor de Spelen. De Europees kampioen van 2018 had genoeg aan een finaleplek bij het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst. De Nederlandse mannen grepen deze week naast een ticket voor Tokio.

De uitgestelde Zomerspelen worden van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden.