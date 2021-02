Femke Bol heeft zondag ook bij de NK indoor een Nederlands record op de 400 meter gelopen. De twintigjarige atlete pakte in Apeldoorn voor de tweede keer de nationale titel op de sprintafstand. Liemarvin Bonevacia won de 400 meter ook in een nationale toptijd.

Bol stopte de klok in Omnisport na 50,64 seconden. Daarmee was ze twee honderdsten sneller dan de toptijd die ze woensdag bij een internationale wedstrijd in het Poolse Torun neerzette.

De Amersfoortse heeft nu in minder dan een maand tijd vier keer een Nederlands indoorrecord op de 400 meter geklokt. Eind januari pakte ze in Wenen met 50,96 na 23 jaar het record af van Ester Goossens. Twee weken geleden ging het in Metz in 50,81. Deze week haalde ze daar in twee pogingen nog eens bijna twee tienden vanaf.

Titelverdedigster Lieke Klaver liep zondag in 51,21 naar het zilver bij de NK. Het brons was voor Marit Dopheide (53,17). Lisanne de Witte, met 50,77 de Nederlands recordhoudster op de 400 meter outdoor, deed niet mee in Apeldoorn.

Bol was in 2019 al een keer Nederlands indoorkampioen op de 400 meter. Vorig jaar pakte ze zilver achter Klaver.

Ze staat met haar tijd van 50,64 nu derde op de wereldjaarranglijst, achter olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's (50,21) en de pas achttienjarige Amerikaanse Athing Mu (50,52). Over twee weken zijn de EK indooratletiek (5-7 maart) in Torun. Bol zal daar een van de favorieten zijn.

Liemarvin Bonevacia viert zijn Nederlandse titel en record op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia viert zijn Nederlandse titel en record op de 400 meter. Foto: ANP

Ook toptijd voor Bonevacia

In de mannenfinale van de 400 meter dook Bonevacia als eerste Nederlander ooit onder de 46 seconden: 45,99. Hij veroverde na 2015 en 2017 zijn derde nationale indoortitel op de sprintafstand.

De 31-jarige atleet van Rotterdam Atletiek verbeterde het nationale record van Tony van Diepen, die met een tijd van 46,13 twee jaar geleden brons veroverde op de EK indoor in Glasgow. Van Diepen liep zondag naar het zilver in 46,17. Het brons ging naar Jochem Dobber in 46,51.

Bonevacia, Van Diepen en Dobber hebben zich ook gekwalificeerd voor de EK indoor.

Onyema Adigida werd Nederlands kampioen op de 200 meter Onyema Adigida werd Nederlands kampioen op de 200 meter Foto: ANP

Adigida wint 200 meter in toptijd

Op de 200 meter voor mannen werd er eveneens snel gelopen op de slotdag van de NK indoor. Winnaar Onyema Adigida kwam met een tijd van 20,90 wel dertien honderdsten tekort voor het Nederlands record, dat sinds 2001 op naam staat van Patrick van Balkom (20,77).

De 21-jarige Adigida, in 2019 Europees juniorenkampioen op de 200 meter, had in Apeldoorn zijn zinnen gezet op de nationale toptijd. Hij zal niet te bewonderen zijn op de EK indoor, omdat de 200 meter geen deel uitmaakt van het wedstrijdprogramma.

Op de 200 meter voor vrouwen ging de titel naar Myke van de Wiel in 23,83. Britt Ummels pakte in 2.05,01 goud op de 800 meter. Bij de mannen versloeg de pas twintigjarige Djoao Lobles op de 800 meter de ervaren Thijmen Kupers (1.46,65 om 1.47,75).