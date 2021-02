De Nederlandse waterpoloërs hebben het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam zondag afgesloten op de vijfde plek. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer was te sterk voor Frankrijk: 10-9.

Nederland stond na de eerste periode op een 4-2-voorsprong, maar gaf de leiding uit handen en stevende af op een nederlaag. In de laatste periode boog Oranje een 5-8-achterstand toch nog om en werd de vijfde plek binnengehaald.

Een olympisch ticket bleef in Rotterdam uit voor Nederland, dat niet tot de wereldtop behoort. De ploeg van Van der Meer ging in de kwartfinales onderuit tegen Montenegro. Op het OKT, waar in totaal twaalf landen aan meededen, lagen er slechts drie tickets klaar voor de Spelen van komende zomer.

Na de verloren kwartfinale tegen Montenegro plaatste Nederland zich door een 14-11-zege op Georgië voor de strijd om plek vijf. De ontmoeting met Frankrijk was al de achtste wedstrijd in acht dagen. Jesse Koopman en Jorn Winkelhorst ontbraken tegen de Fransen door blessures.

De Nederlandse waterpoloërs deden in 2000 voor de laatste keer mee aan de Olympische Spelen. 21 jaar geleden in Sydney was bondscoach Van der Meer nog speler.

De Nederlandse vrouwen zijn komende zomer wel van de partij in Tokio. De olympisch kampioen van 2008 stelde eind januari in het Italiaanse Triëst een ticket veilig na twee gemiste Spelen.