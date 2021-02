De Nederlandse basketballers hebben zich zaterdag voor het eerst in zeven jaar geplaatst voor een EK. Oranje won de voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd van Kroatië (57-65) en is daarmee zeker van deelname aan het EK van 2022.

De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia leidde in Istanboel bij rust al met 35-27 en gaf die voorsprong in het vervolg niet meer uit handen. Yannick Franke was de grote man aan de zijde van Nederland met vijftien punten.

Nederland staat met nog een groepswedstrijd te gaan tweede in groep D. De nummers één, twee en drie plaatsen zich voor het EK van 2022, dat wordt gehouden in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië.

Oranje kwam in 2015 voor het laatst uit op het EK. Toen was het al voor het eerst in 25 jaar dat de Nederlandse basketballers actief waren op een Europees kampioenschap. Na één zege eindigde Nederland op een 25e plaats.

Nederland sluit maandag de EK-kwalificatiereeks af met een wedstrijd tegen hekkensluiter Zweden. Voor het Scandinavische land staat er nog een EK-ticket op het spel, al moet dan wel ruim gewonnen worden van Nederland en nummer drie Turkije verliezen.

De plaatsing van de basketballers volgt twee weken na de misgelopen EK-plaatsing van de Nederlandse basketbalsters. De ploeg van bondscoach Hakim Salem verloor in en tegen Slowakije en greep daarmee 31 jaar na de laatste deelname naast het ticket voor het EK.