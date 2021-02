Judoka Michael Korrel heeft zaterdag goud veroverd bij de Grand Slam van Tel Aviv. De 26-jaruge Nederlander won in de finale in de klasse tot 100 kilogram van de Israëliër Peter Paltchik en voor Jur Spijkers en Marhinde Verkerk was er brons.

Korrel, die brons pakte op de WK van 2019 en in datzelfde jaar de World Masters won, maakte indruk op het in Tel Aviv met overtuigende overwinningen, onder meer in de halve finales tegen de Rus Niiaz Iliasov.

De zege op thuisfavoriet Paltchik kreeg pas gestalte in de extra tijd, de zogenoemde golden score. Korrel kreeg zijn tegenstander ietwat moeizaam op de schouder, maar kreeg na het bekijken van videobeelden toch de winst toebedeeld.

Spijkers pakte brons bij de zwaargewichten. Hij verraste Roy Meyer in een rechtstreeks gevecht om een medaille. Meyer concurreert in de klasse boven 100 kilogram met Henk Grol om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

De 35-jarige Grol sloeg de Grand Slam in Tel Aviv over. Hij richt zich volledig op de EK die in april worden gehouden, nadat hij vorige maand brons veroverde op de World Masters in Doha. Bij de vrouwen won Verkerk brons in de klasse tot 78 kilogram. De wereldkampioene van 2009 nam de Duitse Luise Malzahn in een heupzwaai die waza-ari opleverde.

Marhinde Verkerk in gevecht met Audrey Tcheumeo uit Frankrijk. Foto: ANP

Tel Aviv is voorlaatste meetmoment voor Spelen

De Grand Slam in Tel Aviv is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor de Olympische Spelen van Tokio.

Korrel is al zeker van zijn eerste olympische deelname, Verkerk is met Guusje Steenhuis in gevecht om het ticket voor Tokio. Steenhuis reikte wel tot de herkansingen, maar verloor daarin van de Kroatische Karla Prodan en eindigde als zevende.

Frank de Wit (tot 81 kilogram), Sanne Vermeer (tot 63 kilogram) en Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) pakten vrijdag brons in Tel Aviv. Van Dijke rekende in een rechtstreekse confrontatie af met Kim Polling, die haar concurrent is in de strijd om een plek op de Spelen.