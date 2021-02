De Nederlandse waterpoloërs hebben zich zaterdag op het olympisch kwalificatietoerooi (OKT) in Rotterdam hersteld na de teleurstelling van vrijdag, toen deelname aan de Olympische Spelen werd misgelopen. Oranje won met 14-11 van Georgië.

Nederland ondervond weinig problemen met Georgië. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer stond na de eerste periode op een 4-1-voorsprong en behield die marge in het vervolg van de wedstrijd.

Pascal Janssen en Bilal Gbadamassi waren met respectievelijk vijf en drie doelpunten de trefzekerste spelers aan de kant van Nederland.

Nederland kan alleen nog vijfde worden op het OKT. Vrijdag werd de nummer 22 op de wereldranglijst in de kwartfinales uitgeschakeld door de mondiale nummer zes Montenegro, waarvan met 7-13 werd verloren.

Alleen de beste drie landen plaatsen zich voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Nederland deed in 2000 voor het laatst mee aan het belangrijkste sportevenement ter wereld. Oranje was in 2016 wel heel dicht bij plaatsing voor de Spelen in Rio de Janeiro.

In de wedstrijd om de vijfde plaats neemt Nederland het zondag op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Canada, die later op zaterdag tegenover elkaar staan.