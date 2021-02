Joris van Gool is zaterdag voor de zevende keer in zijn loopbaan nationaal indoorkampioen geworden op de 60 meter. Polsstokhoogspringer Menno Vloon greep ondanks een mislukte recordpoging zijn derde nationale indoortitel.

Van Gool was in het Omnisport in Apeldoorn opnieuw een klasse apart en snelde naar een tijd van 6,62 seconden, waarmee hij slechts vier honderdsten boven zijn nationaal record bleef. Christopher Garia (zilver) en Keitharo Oosterwolde (brons) completeerden het podium. Churandy Martina werd vierde.

Het is voor het derde jaar op rij dat Van Gool de snelste man op de 60 meter is bij de NK indoor. De 22-jarige Brabander sprintte in 2013, 2014, 2016 en 2017 ook al naar goud, waarna hij in 2018 genoegen moest nemen met brons.

Bij de vrouwen ging de nationale indoortitel naar Naomi Sedney. De 26-jarige Zuid-Hollandse kwam in dezelfde tijd als Jamile Samuel over de meet (7,28 seconden), maar uit een fotofinish bleek zij de winnares. Ze plaatste zich ook voor de EK indoor, die van 5 tot en met 7 maart op het programma staan in het Poolse Torun.

Menno Vloon werd met een hoogte van 5,72 meter Nederlands kampioen polsstokhoogspringen. Foto: ANP

Vloon wint ondanks mislukte recordpoging

Eerder op de dag werd Vloon nationaal kampioen polsstokhoogspringen. De Noord-Hollander kwam tot een hoogte van 5,72 meter, waarmee hij bijna 1 meter hoger sprong dan Sam Kranse (zilver, 4,77 meter) en Owen Beuckens (brons, 4,77 meter).

De 26-jarige Vloon verbeterde eind januari in Düsseldorf nog het nationaal indoorrecord bij het polsstokhoogspringen. Hij reikte destijds tot 5,81 meter. Hij deed in Apeldoorn nog een poging om het record aan te scherpen, maar hij faalde tot drie keer toe op 5,82 meter.

Bij het hoogspringen werd Douwe Amels voor de zesde keer in zijn carrière Nederlands indoorkampioen. De 28-jarige Fries strandde op 2,20 meter, waarmee hij onder zijn beste prestatie van het afgelopen jaar (2,26 meter) bleef, maar het was wel genoeg voor goud.

De NK indoor zijn zaterdag begonnen en duren tot en met zondag. In Apeldoorn gaat de aandacht vooral uit naar Femke Bol, die haar nationaal record op de 400 meter afgelopen woensdag aanscherpte tot 50,66 seconden. De Amersfoortse plaatste zich zaterdag met 50,66 seconden als tijdsnelste voor de finale, die voor zondag gepland staat.