De Nieuw-Zeelandse rugbylegende Dan Carter heeft zijn loopbaan beëindigd. De 38-jarige Carter werd twee keer wereldkampioen met de 'All Blacks', het rugbyteam van Nieuw-Zeeland, en is topscorer aller tijden van zijn land.

Carter was sinds 2003 international en droeg het Nieuw-Zeelandse shirt 112 keer. Met een totaal van 1.598 punten heeft hij niet alleen het record van de Nieuw-Zeelandse selectie in handen, maar ook van alle nationale teams ter wereld.

"Ik heb hier al zo vaak over nagedacht, maar vandaag is dan toch echt de dag dat ik deze beslissing heb genomen en ik ben erg dankbaar dat ik het onder mijn eigen voorwaarden heb kunnen doen", aldus Carter via zijn sociale kanalen.

"Ik ga officieel met pensioen als professioneel rugbyspeler. Ik heb de sport 32 jaar heb beoefend en die heeft me helpen vormen tot de persoon die ik nu ben."

Carter veroverde met Nieuw-Zeeland de wereldtitel in 2011 en 2015. Hij werd ook driemaal (2005, 2012 en 2015) uitgeroepen tot beste speler ter wereld.