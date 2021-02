Russische sporters die ondanks de dopingschorsing van hun land toestemming hebben gekregen om deel te nemen aan de Zomerspelen in Tokio (2021) en de Winterspelen in Peking (2022) zullen dat doen onder de naam Team ROC (Russisch Olympisch Comité).

De naam Rusland, de Russische vlag en het Russische volkslied zijn bij de twee olympische evenementen verboden. Het Team ROC zal in Japan en China een olympische vlag tonen. Over een ander muziekstuk, als vervanger van het volkslied, wordt nog nagedacht.

Bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 namen de Russische sporters onder de naam OAR (Olympische Atleten Rusland) deel. Alleen Russen die aantoonbaar 'schoon' waren en geen dopingverleden in welk opzicht dan ook met zich meedroegen, mochten in Zuid-Korea als neutrale atleten meedoen. Hetzelfde geldt voor de Olympische Spelen van Tokio 2021 en Peking 2022.

Het internationale sporttribunaal CAS halveerde in december de dopingstraf voor Rusland. De uitsluiting voor Olympische Spelen, en in principe ook voor WK's, vanwege systematische dopingpraktijken werd teruggebracht van vier tot twee jaar.

De schorsing loopt tot 16 december 2022 en kan dus ook van invloed zijn op eventuele deelname van Rusland aan het WK voetbal in Qatar.

Ruim een jaar geleden werd de schorsing door het mondiale antidopingbureau WADA uitgesproken, nadat uit onderzoek was gebleken dat er ook na de bewezen fraude in de atletiek en tijdens de Winterspelen van Sotsji nog sprake was van omvangrijke dopingfraude. Het Russische antidopingbureau RUSADA tekende onder dwang van de Russische regering beroep aan tegen de straf.