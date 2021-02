De Nederlandse waterpoloërs zijn vrijdag deelname aan de Olympische Spelen definitief misgelopen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam werd in de kwartfinales met 7-13 van Montenegro verloren.

Op het OKT in Rotterdam worden de laatste drie plaatsbewijzen voor de Spelen in Tokio vergeven. Bij een zege in de kwartfinale had Nederland een grote stap in die richting gezet, maar Montenegro was veel te sterk.

Aan het einde van het eerste kwart keek Oranje al tegen een 0-4-achterstand aan. Nederland leek zich nog terug te kunnen knokken in de wedstrijd, want aan het begin van het derde kwart was de achterstand geslonken tot 5-7.

Het vierde kwart begon met 7-10, maar in het slotstuk liep Montenegro - dat op de laatste drie Olympische Spelen telkens vierde werd - met nog eens drie treffers hard weg.

Pascal Janssen was met drie treffers de beste man aan Nederlandse zijde. Robin Lindhout, Jorn Winkelhorst, Guus van IJperen en Kjeld Veenhuis zorgden voor de andere Nederlandse treffers.

Bondscoach Harry van der Meer geeft zijn ploeg instructies. Bondscoach Harry van der Meer geeft zijn ploeg instructies. Foto: ANP

Waterpoloërs speelden in 2000 voor het laatst op Spelen

De ploeg van bondscoach Harry van der Meer had zich in de groepsfase achter Rusland, Kroatië en Frankrijk ternauwernood geplaatst voor de kwartfinales. Daar trof de ploeg met Montenegro de nummer één van de andere poule.

In het restant van het OKT speelt Oranje de komende dagen nog om de plaatsen vijf tot en met acht.

De Nederlandse mannen namen in 2000 voor het laatst deel aan de Olympische Spelen. De vrouwen zijn komende zomer wel van de partij in Tokio. Zij plaatsten zich voor het eerst sinds 2008, toen er verrassend goud gewonnen werd.