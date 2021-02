Judoka Sanne van Dijke heeft vrijdag bij de Grand Slam in Tel Aviv goede zaken gedaan in de strijd om een olympisch ticket. Ze pakte in Israël brons door haar directe concurrent Kim Polling te verslaan in de gewichtsklasse tot 70 kilogram.

Van Dijke bereikte in tegenstelling tot Polling de halve finales, maar ze werd uitgeschakeld door de Française Margaux Pinot en kwam in de herkansingen tegenover Polling te staan. Ze won op ippon en vergrootte haar voorsprong op haar landgenote op de wereldranglijst.

De Grand Slam in Tel Aviv is een van de drie laatste meetmomenten met betrekking tot kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer, een proces dat in mei 2018 begon. De EK in Lissabon gelden in april als de laatste kans voor de judoka's om zich te bewijzen voor de selectiecommissie een keuze gaat maken.

Nederland mag in elke gewichtsklasse slechts één judoka naar Tokio sturen en in drie categorieën is er nog sprake van een concurrentiestrijd: de gewichtsklasse tot 70 kilogram (Polling/Van Dijke), die tot 78 kilogram (Marhinde Verkerk/Guusje Steenhuis) en de categorie vanaf 100 kilogram (Henk Grol/Roy Meyer).

De World Masters van vorige maand in Doha was het eerste meetmoment van de afsluitende trilogie. Polling pakte toen brons door haar concurrente Van Dijke in een rechtstreeks duel te verslaan.

De Grand Slam in Tel Aviv duurt nog tot en met zaterdag. Grol doet niet mee in Israël, omdat de tweevoudig olympisch medaillewinnaar zich nu volledig op de EK in april wil richten.