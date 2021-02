De Nederlandse waterpoloërs hebben donderdag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam de laatste groepsduel in poule B verloren. Oranje ging tegen Rusland nipt onderuit: 10-11. In de kwartfinales wacht Montenegro, de winnaar van poule A.

Nederland en Rusland gingen in het begin gelijk op en er lagen kansen voor Oranje toen de Russen bij 3-3 met een man minder (rood Konstantin Charkov) kwamen te spelen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer kwam op 4-3 en later ook op een 9-8-voorsprong, maar kon een nederlaag vervolgens niet voorkomen.

Door de nederlaag eindigde Nederland als vierde in de poule, achter Rusland, Kroatië en Frankrijk. De vierde plaats was voor de waterpoloërs wel voldoende voor een plek in de kwartfinales.

"Jammer dat we toch wat slordig waren in het benutten van de kansen in de manmeersituaties. Anders hadden wij wel degelijk kunnen winnen", zei bondscoach Van der Meer na het duel. "Maar verdedigend was het goed, we zitten lekker in ons vel en dit resultaat tegen een zeer sterke ploeg als Rusland geeft de jongens vertrouwen. Het wordt vrijdag erop of eronder tegen Montenegro."

Bij winst of een gelijkspel tegen Rusland had Nederland de tweede of derde plaats in de poule bemachtigd en de op papier minder zware tegenstander Georgië of Griekenland getroffen in de kwartfinales.

Op het OKT in Rotterdam worden de resterende drie startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee.