Sportkoepel NOC*NSF ziet de invoering van een coronatestbewijs best zitten als daardoor de mogelijkheden om te sporten verruimd worden. Het kabinet onderzoekt momenteel de komst van een app met een testbewijs.

"We staan in zijn algemeenheid achter alle maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer mensen mogen sporten. We wachten nu vooral de resultaten af van de Fieldlab-onderzoeken, zowel in als buiten de sport", zegt een woordvoerder van NOC*NSF donderdag.

Eventuele versoepelingen zouden bij de komst van die app sneller doorgevoerd kunnen worden zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit. Bij sportevenementen, en ook festivals, zou zo'n app uitkomst kunnen bieden.

"Wij hebben daar al ervaring mee", vervolgt NOC*NSF. "Alle topsporters worden voortdurend getest voordat ze ergens in actie komen." Technisch directeur Maurits Hendriks bezoekt zondag NEC-De Graafschap, waarbij voor het eerst in maanden weer fans welkom zijn. Ze worden zowel voor als na de wedstrijd getest.

NOC*NSF weet ook dat er principiële bezwaren zijn in de samenleving tegen zo'n coronatestbewijs. "Als het gaat om testen aan de deur, dan zien we geen probleem. Maar als het over andere vormen van testen gaat, dan krijg je een heel andere discussie over de voorwaarden."

Eind september vorig jaar zat er voor het laatst publiek in het NEC-stadion. Eind september vorig jaar zat er voor het laatst publiek in het NEC-stadion. Foto: Pro Shots

KNVB: We volgen alle mogelijkheden

Ook de KNVB zegt de ontwikkelingen over de komst van een app met een testbewijs in de gaten te houden en volgt alle mogelijkheden op dit vlak waarmee de overheid bezig is.

"Wij willen zo snel mogelijk terug naar een situatie met publiek in de stadions. De overheid bepaalt. Ze hebben daar een routekaart voor uitgestippeld", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde en secretaris-generaal Gijs de Jong, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam, zijn zondag eveneens in Nijmegen bij het Fieldlab-experiment met publiek bij een wedstrijd.