Oud-olympiër Seiko Hashimoto is benoemd tot voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen. De voormalige topschaatsster volgt de veelbesproken Yoshiro Mori op, die vorige week onder grote druk ontslag nam.

De 83-jarige Mori trad terug nadat ophef was ontstaan over enkele vrouwonvriendelijke uitspraken die hij kort geleden had gedaan. De Japanner zei onder meer dat vrouwen "te veel praten" en dat vergaderingen daardoor lang duren.

Zijn opmerkingen leverden een storm van kritiek op. Zelfs grote sponsoren uitten kritiek, waarna Mori zijn functie ter beschikking stelde. De 84-jarige Saburo Kawabuchi werd aanvankelijk genoemd als zijn opvolger, maar de keuze is nu op Hashimoto gevallen.

De 56-jarige Japanse was al olympisch minister en sinds 2019 in het kabinet verantwoordelijk voor emancipatiezaken. Daar stopt ze mee om zich volledig op haar nieuwe functie te kunnen richten.

'Ik ga geen enkele inspanning uit de weg'

Hashimoto nam tussen 1984 (Sarajevo) en 1996 (Atlanta) als schaatsster en als wielrenster zeven keer deel aan de Olympische Spelen. Daarmee heeft ze bij de vrouwen nog altijd het Japans record wat betreft het aantal olympische deelnames in haar bezit. In 1992 pakte Hashimoto olympisch brons op de 1.500 meter.

"Ik ga geen enkele inspanning uit de weg om van de Spelen in Tokio een succes te maken", zei Hashimoto donderdag. De Japanse sportgrootheid zal onder meer het draagvlak voor de Olympische Spelen onder de Japanse bevolking flink moeten vergroten.

De Olympische Spelen zouden eigenlijk in de zomer van 2020 worden gehouden, maar zijn door de coronacrisis een jaar uitgesteld. Het grootste sportevenement ter wereld wordt nu van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gehouden in Tokio.