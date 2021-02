De Nederlandse waterpoloërs hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De ploeg van bondscoach Harry van der Meer speelde in een spectaculair duel met 11-11 gelijk tegen Frankrijk.

Oranje kwam in het laatste kwart heel knap terug van 5-9 tot 9-9, waarna de Fransen nog twee keer op voorsprong kwamen. Jorn Muller bezorgde Oranje met nog twee seconden op de klok alsnog een punt: 11-11.

Het team van Van der Meer blijft door de remise derde in poule B en is zeker van een plek bij de beste vier. Dat is genoeg voor plaatsing voor de kwartfinales van vrijdag.

Oranje speelt donderdagavond vanaf 19.00 uur in zijn laatste groepswedstrijd tegen Rusland, dat woensdag verrassend won van Kroatië (14-13) en koploper is.

Er zijn in Rotterdam drie olympische tickets te verdienen. Bij een goed resultaat tegen Rusland zou Oranje misschien nog als tweede kunnen eindigen in de poule en een mindere tegenstander treffen in de kwartfinales.

Nederland won bij het OKT van Duitsland (11-10) en Roemenië (9-8) en leed een nederlaag tegen topland Kroatië (8-25). Dinsdag tegen de Roemenen viel de winnende treffer ook al in de slotseconden. De waterpoloërs waren in 2000 voor het laatst op de Spelen.

Stand groep B OKT 1. Rusland: 4-7 (53-39)*

2. Kroatië: 4-6 (67-38)*

3. Nederland: 4-5 (39-54)*

4. Roemenië: 4-3 (35-41)

5. Frankrijk: 4-3 (46-49)

6. Duitsland: 4-0 (34-53)

* zeker van kwartfinales

Nederland komt terug uit kansloze positie

Nederland had in de eerste helft van het duel met Frankrijk heel veel moeite met scoren en liep daardoor eigenlijk constant achter de feiten aan in het Zwemcentrum Rotterdam. Na de 2-2 van Kjeld Veenhuis in de eerste periode wist Oranje liefst dertien minuten niet te scoren. Frankrijk leidde daardoor bij rust met 2-5.

Na vijftien seconden in de tweede helft maakte Jorn Winkelhorst, die ondanks een klein scheurtje in zijn trommelvlies gewoon kon spelen, een einde aan de Nederlandse doelpuntendroogte. Toch vergrootten de Fransen hun voorsprong in de derde periode naar vier (5-9).

Frankrijk hoopte het duel vervolgens uit te kunnen spelen, maar Oranje wilde daar niet aan meewerken. De thuisploeg scoorde vier keer in 2,5 minuut en opeens stond het gelijk (9-9).

De Fransen zetten weer aan en met nog negentien seconden te gaan maakte Mehdi Marzouki er 10-11 van. Nederland kreeg nog één aanval en daarin tekende Muller vlak voor de laatste zoemer voor de zeer belangrijke gelijkmaker. Muller was samen met Winkelhorst ook gedeeld topscorer bij Oranje met drie treffers.