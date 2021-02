Femke Bol heeft woensdag het Nederlands indoorrecord op de 400 meter maar eens aangescherpt. De twintigjarige atlete kwam bij de Copernicus Cup in het Poolse Torun tot een tijd van 50,66 seconden.

Het is al de derde keer in minder dan drie weken tijd dat Bol een nationale toptijd neerzet op de 400 meter. Eind januari klokte ze bij indoorwedstrijden in Wenen 50,96, waarmee ze na 23 jaar het record afpakte van Ester Goossens.

Anderhalve week geleden was Bol in het Franse Metz alweer een stukje sneller (50,81) en woensdag in Torun verbeterde ze zichzelf opnieuw met 0,15 seconden. De Amersfoortse was in Polen ook elf honderdsten sneller dan het Nederlands record outdoor van Lisanne de Witte (50,77).

Bol won de wedstrijd in Torun met groot verschil. De Poolse topatlete Justyna Swiety-Ersetic eindigde in 51,80 als tweede en de Nederlandse Lieke Klaver werd derde (51,92).

Bol staat met haar tijd van woensdag derde op de wereldjaarranglijst, achter olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's (50,21) en de pas achttienjarige Amerikaanse Athing Mu (50,52).

Over iets meer dan twee weken zijn de EK indooratletiek (5-7 maart) ook in Torun. Bol zal daar een van de favorieten zijn.