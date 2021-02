Een aantal Nederlandse judoka's jaagt nog altijd op een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio, met vanaf donderdag de Grand Slam in Tel Aviv als voorlaatste meetmoment. Een overzicht van de judoka's die zijn verwikkeld in een concurrentiestrijd.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Spelen moet een judoka in de top achttien van de olympische ranking van de internationale judobond staan. Die rangschikking wordt samengesteld op basis van resultaten die sinds mei 2018 zijn geboekt op onder meer de WK's, EK's, Grand Slams, Grands Prix en de Masters.

In enkele gewichtsklassen zijn er twee judoka's die aan de internationale eisen voldoen, terwijl Nederland er per categorie slechts één naar de Spelen mag sturen. Een selectiecommissie van de Nederlandse judobond moet in die gewichtsklassen gaan beslissen wie er naar Tokio mag. In januari werden daarom drie meetmomenten aangewezen als sluitstuk van het olympisch kwalificatietraject.

Het gaat om de vorige maand gehouden World Masters, de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april). Die toernooien zijn niet allesbepalend, maar de selectiecommissie zal de resultaten meewegen in de uiteindelijke beslissing. Die commissie kijkt ook naar onder meer de plek op de wereldranglijst en resultaten in het recente verleden tegen andere topjudoka's.

Niet alle Nederlandse judoka's zijn nog in onzekerheid over deelname aan de Spelen. Juul Franssen (tot 63 kilogram), Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), regerend wereldkampioen Noël van 't End (-90 kilogram) en Michael Korrel (-100 kg) werden begin 2020 al voorgedragen door de judobond.

Sanne Verhagen maakt in de categorie tot 57 kilogram nog goede kans op olympische kwalificatie en in drie gewichtsklassen is er op dit moment nog sprake van een felle concurrentiestrijd tussen topjudoka's.

Wereldkampioen Noël van 't End wordt sowieso voorgedragen voor de Olympische Spelen. Wereldkampioen Noël van 't End wordt sowieso voorgedragen voor de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

Categorie tot 70 kilogram: Polling tegen Van Dijke

In de categorie tot 70 kilogram maakt de selectiecommissie straks een keuze tussen Kim Polling en Sanne van Dijke, respectievelijk de nummer vier en twee van de wereld. Tijdens de Masters eerder dit jaar deelde Polling een gevoelige tik uit aan Van Dijke door haar concurrente te verslaan in de strijd om het brons.

Viervoudig Europees kampioene Polling deed in 2016 al mee aan de Spelen in Rio de Janeiro, maar werd daar toen al in de eerste ronde uitgeschakeld door Haruka Tachimoto. De Japanse zou later de olympische titel veroveren.

De dertigjarige Polling kwam op de Masters voor het eerst in ruim een jaar in actie, al sloot ze 2019 wel af met medailles op de Masters en twee Grand Slams. De vijf jaar jongere Van Dijke pakte in november nog EK-zilver.

Sanne van Dijke hoopt voor het eerst naar de Olympische Spelen te gaan, maar heeft geduchte concurrentie van Kim Polling. Sanne van Dijke hoopt voor het eerst naar de Olympische Spelen te gaan, maar heeft geduchte concurrentie van Kim Polling. Foto: ANP

Categorie tot 78 kilogram: Steenhuis tegen Verkerk

In de categorie tot 78 kilogram zijn de ogen gericht op Guusje Steenhuis (28) en Marhinde Verkerk (35), die net als Polling en Van Dijke een rechtstreeks duel uitvochten op de Masters. Steenhuis versloeg Verkerk in de spannende strijd om het brons na een golden score van bijna vijf minuten.

In de aanloop naar de Spelen van 2016 waren de twee topjudoka's ook al verwikkeld in de strijd om het olympische ticket. Toen kreeg Verkerk de voorkeur van de selectiecommissie. De wereldkampioen van 2009 eindigde bij de Spelen van 2012 als vijfde en vier jaar later in Brazilië verloor ze direct haar eerste partij.

Op basis van de resultaten in de afgelopen jaren lijkt Steenhuis een streepje voor te hebben, niet in de laatste plaats omdat de judoka in september 2018 WK-zilver veroverde. Ze staat ook vijf plekken hoger op de wereldranglijst dan Verkerk (elfde om zestiende plaats).

Guusje Steenhuis veroverde in september 2018 zilver op het WK. Guusje Steenhuis veroverde in september 2018 zilver op het WK. Foto: Getty Images

Categorie vanaf 100 kilogram: Grol tegen Meyer

In de categorie vanaf 100 kilogram hoopt Henk Grol het felbegeerde olympische ticket te pakken. De 35-jarige Groninger, die enkele jaren geleden de categorie tot 100 kilogram verruilde voor het zwaargewicht, heeft concurrentie van Roy Meyer, die één plek lager op de wereldranglijst staat (vijfde om zesde).

Op de Masters deed Grol het beter dan zijn concurrent door de halve finales te bereiken en daarna in de herkansingen brons te veroveren. Meyer werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, al zat het hem niet mee dat hij direct tegen tweevoudig olympisch kampioen Teddy Riner moest judoën.

Opvallend is dat Grol de Grand Slam in Tel Aviv van deze week laat schieten. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar in de categorie tot 100 kilogram (brons in 2008 en 2012) wil zich volledig op de EK in Lissabon richten. Meyer is er dan ook extra bij gebaat om goed te presteren in Tel Aviv.

De Grand Slam in de Israëlische stad begint donderdag en duurt tot en met zondag. De Nederlandse equipe bestaat uit acht vrouwen en zes mannen. De gewichtsklassen waarin gestreden wordt om een olympisch ticket, staan vrijdag en zaterdag op het programma.

Programma Grand Slam Tel Aviv Donderdag 18 februari: -48 kg, -52 kg, -57 kg (vrouwen), -60 kg, -66 kg (mannen)

Vrijdag 19 februari: -63 kg, -70 kg (vrouwen), -73 kg, -81 kg (mannen)

Zaterdag 20 februari -78 kg, +78 kg (vrouwen), -90 kg, -100 kg, +100 kg (mannen)