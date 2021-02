De Nederlandse waterpoloërs hebben dinsdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam een belangrijke zege geboekt. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer was door een goal in de absolute slotfase met 9-8 te sterk voor Roemenië.

Jesse Koopman schoot met nog vier seconden op de klok en met een man meer in het water de winnende goal binnen. De vreugde-explosie bij de Nederlandse ploeg na de laatste zoemer was groot.

Oranje wist dat het duel met Roemenië erg belangrijk was en begon ook goed in het Zwemcentrum Rotterdam. Na de eerste periode stond de thuisploeg met 2-1 voor.

Vervolgens raakte Nederland het initiatief even kwijt, ook door sterk keeperswerk van de Roemeense uitblinker Marius Tic. De Roemenen maakten de eerste drie treffers van het tweede kwart, maar door goals van Koopman en Jorn Muller was de stand bij rust gelijk: 4-4.

In de tweede helft werd het een ware thriller, waarin de ploegen om de beurt de leiding namen en de voorsprong nooit groter werd dan één treffer. In de vierde en laatste periode kwam Roemenië op 6-7 en 7-8 en stopte Tic voor de tweede keer na rust een strafworp, maar Nederland bleek veerkrachtig.

Door een doelpunt van Guus van IJperen was het met nog iets meer dan een minuut op de klok weer gelijk (8-8) en in de volgende aanval van de Roemenen was er een knappe redding van keeper Eelco Wagenaar. Vervolgens werd topscorer Koopman met zijn derde goal van de wedstrijd de matchwinner voor Oranje.

De waterpoloërs luisteren naar de aanwijzingen van bondscoach Harry van der Meer (rechts). De waterpoloërs luisteren naar de aanwijzingen van bondscoach Harry van der Meer (rechts). Foto: ANP

Oranje dicht bij plek in kwartfinales

Oranje begon het OKT zondag met een 11-10-zege op Duitsland. Maandag volgde een monsternederlaag tegen topploeg Kroatië (8-25). Nederland speelt in de groep nog tegen Frankrijk (woensdag) en Rusland (donderdag).

Het is nog onduidelijk of Jorn Winkelhorst kan spelen in die wedstrijden. De midvoor liep in de tweede periode van het duel met Roemenië een gaatje of scheurtje in zijn trommelvlies op en hoort woensdagochtend of hij nog in actie kan komen op dit OKT.

De beste vier teams uit beide poules plaatsen zich voor de kwartfinales van vrijdag. Door de overwinning op Roemenië is Oranje dicht bij een plek bij de laatste acht. De ploeg staat nu derde.

Er zijn in Rotterdam drie olympische tickets te verdienen. Nederland was in 2000 voor het laatst op de Spelen.