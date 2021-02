Honderden Nederlandse sportclubs lopen bij elkaar enkele miljoenen euro's compensatie mis door een "weeffout" in het toewijzingssysteem van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Onder aanvoering van voetbalbond KNVB pleiten de sportbonden voor aanpassing van de regels.

De overheid beoordeelt de aanvragen voor de NOW-periodes 3, 4 en 5 (van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021) op basis van de opgegeven loonkosten in juni 2020. In heel wat sporten worden in die maand geen salarissen betaald, omdat het seizoen dan stilligt.

De clubs die maandelijks belastingaangifte doen en voor juni een zogeheten nihilaangifte invulden, kregen te horen dat hun aanvraag voor NOW-compensatie is afgewezen.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het onmogelijk om bijvoorbeeld een andere peilmaand te nemen. "Andere werkgevers zouden dan juist benadeeld kunnen worden", aldus een woordvoerder van demissionair minister Wouter Koolmees.

"Het is daarom niet mogelijk om lopende de regeling de referentiemaand te wijzigen. Een keuzemogelijkheid in referentiemaanden is ook niet mogelijk. Het UWV loopt tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid aan."

Volgens de KNVB lopen tussen de zes- en zevenhonderd amateurvoetbalverenigingen bij elkaar ruim 2 miljoen euro mis door deze "bureaucratische en onnodige regel", aldus directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "Daar wordt tot nu toe overheen gestapt, maar het leed wordt daar niet minder van."

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. Foto: Pro Shots

Basketbalclubs claimen gemiste compensatie van half miljoen euro

Ook andere sportbonden ondervinden problemen. Voor de twaalf clubs uit de hoogste basketbalcompetitie bedraagt de gemiste compensatie volgens voorzitter Ramses Braakman een half miljoen euro.

De overheid zette vorig jaar de NOW-regeling op, waardoor werkgevers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze over een periode van drie maanden verwachten minstens 20 procent omzetverlies te lijden.

Heel wat sportclubs, ook bij de amateurs, hebben één of meerdere trainers in dienst. De KNVB kreeg de afgelopen weken honderden meldingen en klachten binnen van clubs die zijn afgewezen. Een op de vijf amateurverenigingen loopt geld mis.

"Nu de omvang hiervan bekend is, roep ik het kabinet op om dit te repareren voordat mede hierdoor onherstelbare schade ontstaat", zegt Van der Zee.