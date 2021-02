De Nederlandse waterpoloërs hebben maandag een pijnlijke nederlaag geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer was volstrekt kansloos tegen topland Kroatië: 8-25.

Kroatië is op papier de sterkste ploeg in poule B. De tweevoudig wereldkampioen werd in 2012 olympisch kampioen en pakte vier jaar later zilver in Rio de Janeiro, terwijl de Oranjemannen in 2000 voor het laatst meededen aan de Spelen.

Een Nederlandse nederlaag maandag in Rotterdam was daardoor ingecalculeerd, maar het krachtsverschil was wel erg groot. De Kroatische schutters kregen alle tijd en ruimte, waardoor er na het eerste kwart al een 1-7-voorsprong voor het Balkanland op het scorebord stond en het duel eigenlijk al beslist was.

Nederland haalde ook in het restant van de wedstrijd niet zijn topniveau, waardoor de Kroaten via een 5-14-ruststand en een 6-19-voorsprong na de derde periode uitliepen naar een monsterzege met een verschil van liefst zeventien goals (8-25).

"Tegen een van de beste ploegen van de wereld hebben we niet laten zien wat we kunnen", zei doelman Eelco Wagenaar. "Op een gegeven moment sloeg de twijfel er in bij ons, dat zag je terug in de verdediging. De volgende wedstrijd moet beter. Dat kan, want we kunnen veel beter."

Thomas Lucas en Guus van IJperen waren met twee goals gedeeld topscorer bij Oranje. Luka Bukic was met zes doelpunten uit zeven schotpogingen de uitblinker bij Kroatië.

Stand groep B OKT 1. Kroatië: 2-4 (41-14)

2. Rusland: 2-3 (22-21)

3. Frankrijk: 2-2 (25-25)

4. Nederland: 2-2 (19-35)

5. Roemenië: 2-1 (15-25)

6. Duitsland: 2-0 (22-24)

Oranje heeft nog wel zicht op Tokio

Oranje begon het OKT zondag met een 11-10-zege op Duitsland. De Nederlandse waterpoloërs spelen dinsdagavond tegen Roemenië en nemen het in de groep ook nog op tegen Frankrijk en Rusland. De top vier van de poule plaatst zich voor de kwartfinales.

Er zijn in Rotterdam drie olympische tickets te verdienen. Nederland heeft ondanks de harde nederlaag tegen Kroatië nog wel uitzicht op een plek in Tokio. Een zege dinsdag op de Roemenen zal daarvoor belangrijk zijn.