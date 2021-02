Eythora Thorsdottir mag toch blijven trainen met haar eigen coach Patrick Kiens. De 22-jarige topturnster dreigde een maand geleden niet naar de Olympische Spelen van Tokio te gaan als ze de samenwerking met Kiens moest verbreken.

Technisch directeur Mark Meijer vertelde maandag bij een persmoment dat Thorsdottir zich blijft melden voor de zogenoemde nationale teammomenten in Heerenveen. "Dat is voldoende voor mij, we hebben goede afspraken gemaakt", aldus Meijer.

De Rotterdamse traint verder bij haar club PAX Hoofddorp met Kiens, de coach die bij de KNGU niet welkom is. Meijer verbrak begin december de samenwerking met de in opspraak geraakte coach tegen wie mogelijk een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wegens grensoverschrijdend gedrag.

Dat besluit zou losstaan van het onderzoek naar de misstanden in de turnwereld, maar heeft onder meer te maken met Kiens' houding en moeizame samenwerking met collega-trainers. Kiens mag door de maatregelen niet meer aanwezig zijn bij trainingen van de Nederlandse selectie.

Thorsdottir zei begin januari tegen de NOS dat ze in een olympisch seizoen niet van coach wilde veranderen. "Ik wil verder met Patrick en anders niet. Wij zijn één team. Het kan zeker zo zijn dat ik zonder Patrick niet naar de Olympische Spelen ga. Patrick heeft me van jongs af aan begeleid en we hebben zoveel goede momenten meegemaakt. Dat kunnen we niet zomaar in de prullenbak gooien."

Nederland heeft zich met het vrouwenteam geplaatst voor de Spelen. De KNGU gaat in april open kwalificatiewedstrijden houden en zal in juni op basis van twee interne wedstrijden de samenstelling van de olympische ploeg bepalen.

Patrick Kiens met zijn pupil Eythora Thorsdottir bij de WK van 2017. Patrick Kiens met zijn pupil Eythora Thorsdottir bij de WK van 2017. Foto: ANP

Wereldbeker in Doha gaat niet door

Bij de mannen is Bart Deurloo zeker van deelname in Tokio en Epke Zonderland officieus ook. Casimir Schmidt hoopt zich bij de EK, eind april in Basel, als allrounder te plaatsen.

Zonderland zou deelname aan de Spelen alleen nog kunnen verspelen als zijn enig overgebleven concurrent op de rekstok, de Japanner Hidetaka Miyachi, zich half maart zou melden bij de wereldbeker in Doha.

Miyachi stond niet op de voorlopige deelnemerslijst en maandag werd de wedstrijd in Qatar ook nog voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zonderland lijkt daardoor praktisch zeker van olympische kwalificatie. "Maar we wachten nog op bevestiging", aldus Meijer.

Maandag werd ook bekend dat Bram Louwije voorlopig geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie. De genaturaliseerde Belg, die sinds 2017 voor Nederland uitkomt, gaat zich bezinnen op zijn toekomst. "Ik wil even de tijd nemen om te onderzoeken wat ik echt wil gaan doen, wat mijn drijfveren zijn", zei de 26-jarige Louwije.