Stefan Struve heeft maandag per direct een punt achter zijn carrière in de vechtsport gezet. De 32-jarige zwaargewicht kampt met een probleem aan zijn oor, laat hij weten op Instagram.

"De UFC heeft vorige week contact met me opgenomen voor een gevecht, maar ik heb besloten om mijn carrière te beëindigen", schrijft Struve "De laatste maanden heb ik veel tijd gehad om na te denken en mijn besluit staat voorgoed vast. Sinds vorig jaar heb ik een inwendig probleem met mijn oor, na een virusinfectie had ik schade aan mijn evenwichtsorgaan en gehoorzenuw."

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Struve vermoedelijk benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD) heeft, een acute en heftige duizeligheid die optreedt na hoofdbewegingen. "Ik kampte met evenwichtsproblemen, gehoorverlies en een piepend geluid in mijn oor", vertelt Struve.

Na een paar weken verminderden de symptomen. "De dokters vertelden me dat het waarschijnlijk geheel zou verdwijnen. Ik besloot de klachten te negeren en door te gaan met mijn carrière. Maar na een gevecht kreeg ik opnieuw last van mijn oor, door een klap die normaal gesproken niet voor problemen had gezorgd."

'Als ik niet naar mijn lichaam luister, vraag ik echt om problemen'

Uit nieuwe testen in het ziekenhuis bleek dat de schade aan het oor mogelijk permanent is. "In het normale leven en bij gewone trainingen heb ik er geen last van. Maar extreme intensiteit in de voorbereiding op een gevecht kan ik door mijn oor niet meer doen", legt hij uit.

In 2009 maakte Struve zijn debuut in de UFC en hij won 13 van zijn 24 gevechten. De geboren Beverwijker is met zijn 2 meter 13 nog altijd de langste vechter in de geschiedenis van de Amerikaanse MMA-bond. Het leverde hem de bijnaam 'The Skyscraper' op.

Struve kwam in oktober vorig jaar voor het laatst in actie. Van zijn laatste zes UFC-gevechten wist hij er slechts één te winnen. "Het is tijd om mijn handschroeven voorgoed op te hangen. Als ik nu niet naar mijn lichaam luister, dan vraag ik echt om problemen."

"Ik ben trots op mijn carrière bij de UFC, maar ik kijk ook uit naar de toekomst. Mijn gezondheid staat voorop, samen met mijn vijf maanden oude zoon Tobi."