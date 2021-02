Michael McDowell heeft maandagochtend (Nederlandse tijd) de Daytona 500 op zijn naam geschreven. De Ford-rijder profiteerde van een flinke crash tijdens de slotfase van 'The Great American Race', de eerste race van het nieuwe seizoen in de NASCAR Cup Series.

In de laatste ronde lag Joey Logano op kop, met achter zich Penske-teamgenoot Brad Keselowski. Keselowski kreeg een stevige duw tegen zijn achterbumper van McDowell en probeerde Logano te passeren in bocht 3. Logano ving zijn teammaat op, maar verloor de controle over het stuur.

Een zware crash met een flinke vuurzee was het gevolg. Bij de crash vielen geen gewonden.

McDowell, die voor het bescheiden Front Row Motorsports rijdt en normaal gesproken niet tot de favorieten hoort, wist aan de ellende te ontsnappen. Hij lag volgens de wedstrijdleiding aan kop toen de race werd geneutraliseerd en werd daarom tot winnaar uitgeroepen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de crash in de slotronde van de Daytona 500.

McDowell boekt eerste overwinning op hoogste niveau

In de openingsfase had er al een grote crash met negentien auto's plaatsgevonden, waarbij een aantal favorieten hun winstkansen in rook zagen opgaan. De race werd vervolgens stilgelegd omdat er een grote onweerswolk aankwam. Het duurde enkele uren voordat er weer gereden kon worden.

De 36-jarige McDowell, die ondanks zijn bescheiden status wel een expert is op 'superspeedways' als Daytona, boekte de eerste overwinning op het hoogste niveau in zijn veertiende NASCAR-seizoen.

De Daytona 500 is het begin van het seizoen in de NASCAR Cup Series, de hoogste klasse van de organisatie, en geldt samen met de Indianapolis 500 als een van de belangrijkste autosportevenementen in de Verenigde Staten.