Atleet Richard Douma heeft zondag het Nederlands record op de 5 kilometer op de weg gebroken. De 27-jarige Noord-Hollander liep tijdens de Monaco Run een nieuwe toptijd van 13.24 minuten.

Het oude record stond op 13.31 en was sinds juli 2020 in handen van Mike Foppen.

"Ik had geluk dat ik in het begin met een mooie groep kon lopen, het was echt zwaar met de wind, dan wil je niet alleen lopen vanaf het begin. Ik ben heel erg blij dat ik in deze omstandigheden een dik Nederlands record heb kunnen lopen", zei Douma.

Douma, die de laatste jaren bezig is aan een sterke opmars, heeft ook al het Nederlands record op de 10 kilometer op de weg achter zijn naam staan. Hij evenaarde vorig jaar in Valencia de toptijd van Abdi Nageeye: 28.08.

In Monaco werd bij de vrouwen het wereldrecord gebroken. De Keniaanse Beatrice Chepkoech finishte in 14.43 en was daarmee vijf seconden sneller dan haar landgenote Caroline Kipkirui in 2018.