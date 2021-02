Maurits Hendriks stopt na de Winterspelen in Peking begin 2022 als technisch directeur van NOC*NSF. De bestuurder heeft de functie dan ruim twaalf jaar uitgeoefend.

"Het wordt straks tijd voor me om een nieuw pad in te slaan en het stokje over te dragen", zegt Hendriks zondag bij de bekendmaking van het nieuws in een persbericht van NOC*NSF.

"Topsport betekent scherpe keuzes maken, dat geldt ook voor mij en voor mijn functie. Ik heb geleerd dat innovatie en ontwikkeling bij topsport centraal moeten staan. Het wordt straks tijd dat ik mijn focus verleg."

In zijn laatste jaar als technisch directeur van de Nederlandse sportkoepel zal Hendriks nog twee Spelen meemaken, want komende zomer staan ook de vanwege het coronavirus uitgestelde Spelen in Tokio op het programma. "Tokio en Peking zitten kort op elkaar, ik wil het 't team daarom niet aandoen om na de zomer al te stoppen."

Maurits Hendriks met de olympische ploeg van Londen in 2012. Maurits Hendriks met de olympische ploeg van Londen in 2012. Foto: ANP

Hendriks kreeg veel kritiek tijdens Spelen in Rio

Hendriks weet niet wie zijn opvolger wordt en het zal mogelijk ook nog even duren alvorens NOC*NSF daarover een besluit neemt. Eind 2008 was Hendriks de opvolger van Charles van Commenée en hij maakte als technisch directeur al de Winterspelen van 2010, 2014 en 2018 en de Zomerspelen van 2012 en 2016 mee.

In 2012 in Londen, in 2014 in Sotsji en in 2016 in Rio de Janeiro was Hendriks tevens chef de mission van de Nederlandse equipe, maar na een evaluatie werd besloten de beide functies niet langer te combineren. Hij kreeg in Rio veel kritiek vanwege het naar huis sturen van turner Yuri van Gelder en de 'losersvluchten' met sporters die geen medaille hadden gewonnen en naar huis moesten.

Oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband is tijdens de Spelen in Tokio chef de mission van de Nederlandse ploeg en voormalig schaatser Carl Verheijen is aangewezen voor de Spelen in Tokio.

Maurits Hendriks op Schiphol na de Spelen in Rio in 2016. Maurits Hendriks op Schiphol na de Spelen in Rio in 2016. Foto: ANP

Record werd niet gebroken onder Hendriks

Nederland kende onder Hendriks zeer succesvolle olympische jaren, al werd het medaillerecord van Sydney in 2000 (25) niet verbeterd. Hendriks had als bondscoach van de hockeyers, die onder zijn leiding olympisch goud pakten in de Australische stad, ook een aandeel in de recordoogst.

De succesvolste Zomerspelen onder technisch directeur Hendriks waren die van 2012 in Londen (20 medailles) en de beste Winterspelen die van Sotsji in 2014 (24 medailles).

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, betreurt het vertrek van Hendriks, maar heeft wel begrip voor zijn keuze. "Ik weet zeker dat NOC*NSF en TeamNL Maurits gaan missen. Maar ik ben het ook met hem eens dat er na zijn vertrek mooie kansen liggen om ook dan ons werk weer van nieuwe impulsen te voorzien", aldus Dielissen.