Denise Betsema heeft zaterdag de Ethias Cross in het Belgische Eeklo op haar naam geschreven. De Texelse rekende in de laatste ronde af met haar landgenoot Manon Bakker. Lucinda Brand completeerde het volledig Nederlands getinte podium.

Betsema reed vanaf de start aan het front, maar na een slippertje in het zand sloeg Bakker in de tweede ronde een gat. De 28-jarige Betsema liet zich echter niet van de wijs brengen en sloot snel aan bij de Flevolandse.

Vlak voor het ingaan van de laatste ronde reed Betsema weg bij Bakker en de voorsprong gaf ze ondanks twee slippertjes niet meer weg. Dat kwam mede omdat Bakker zelf ook tegen de vlakte ging op een heuvel.

Het is voor Betsema haar tweede zege op rij en haar zes overwinning in totaal dit seizoen. Vorige week zegevierde de Texelse nog in de laatste Superprestige-cross in het Belgische Middelkerke. Toen bleef ze Ceylin del Carmen Alvarado, die niet meedeed in Eeklo, liefst 33 seconden voor.

De mannen komen later op zaterdag in actie in Eeklo. Bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die zich voorbereiden op het wegseizoen, is de Belg Laurens Sweeck de grote favoriet voor de zege in een van de laatste crossen van het seizoen.