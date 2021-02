Het seizoen 2021 van de hoogste klasse van de Amerikaanse NASCAR begint zondagavond met de Daytona 500. 'The Great American Race' geldt samen met de Indianapolis 500 als een van de belangrijkste autosportevenementen in de Verenigde Staten. Wat moet je weten om het goed te kunnen volgen?

Eerst even de basis van NASCAR:

Chevrolet, Ford en Toyota zijn de drie deelnemende fabrikanten.

De auto's zijn door strenge regels grotendeels hetzelfde, al bouwen de teams ze wel zelf. Het verschil kan worden gemaakt op (veel) details.

De motoren hebben op de superspeedway van Daytona een vermogen van 550 pk. Op minder snelle banen is dat 750 pk.

De grote teams hebben vier auto's (en dus vier coureurs), maar er zijn ook teams met twee of maar één ingeschreven auto.

De Daytona 500 gaat in principe over tweehonderd ronden (dus 500 mijl), maar de auto's mogen niet achter de pacecar finishen.Dan komen er wat ronden bij.

Michael Jordan debuteert in de Daytona 500

Oud-basketbalster Michael Jordan debuteert dit jaar in de race: niet als coureur, maar als teambaas. Samen met vriend en topcoureur Denny Hamlin heeft de NBA-legende het team 23XI Racing opgericht. Achter het stuur van de Toyota met (uiteraard) startnummer 23 zit Bubba Wallace.

Een rondje Daytona is vol gas, maar daarmee niet makkelijk

Daytona is een zogeheten superspeedway met een lengte van 4 kilometer. Er zijn maar vier bochten: twee grote kombochten (die elk als twee bochten tellen) die een hellingsgraad van 31 graden hebben. Een rondje kan daardoor volledig met het gaspedaal ingetrapt worden gereden.

Uiteraard ben je als coureur geholpen met een snelle auto, maar alleen rijden werkt niet. Het draait vooral om uit de wind rijden, draften (slipstreamen) en sidedraften. De rijwind om de auto's is onzichtbaar, maar speelt een ontzettend grote rol.

De snelste rijders zijn de coureurs die daar het beste mee weten om te gaan. Coureurs zoeken hierin ook partners om elkaar te helpen, bijvoorbeeld een team- of merkgenoot. Het klinkt misschien gek, maar er zijn hierin best veel vergelijkingen met (baan)wielrennen te maken.

Op Daytona rijden de coureurs de hele race zeer dicht op elkaar. Op Daytona rijden de coureurs de hele race zeer dicht op elkaar. Foto: Getty Images

Oppassen voor 'The Big One'

De coureurs, veertig in totaal, rijden dicht op elkaar. Dat betekent maar één ding: als het fout gaat, gaat het ook vaak goed fout. Zeker op een superspeedway als Daytona kan een klein foutje van een coureur leiden tot een kettingreactie en daarmee een crash met meerdere auto's.

Meestal vindt er op Daytona wel één grote crash met veel auto's plaats. In de editie van 2020 gebeurde dat zeventien ronden voor de finish. Negentien auto's kwamen met elkaar of de muur in aanraking en de race moest worden stilgelegd om alles op te ruimen. Dat was 'The Big One'.

Grote NASCAR-crashes zijn vaak het gevolg van een kettingreactie. Grote NASCAR-crashes zijn vaak het gevolg van een kettingreactie. Foto: Getty Images

Enkele namen om op te letten

Chase Elliott - nummer 9, Hendrick Motorsports Chevrolet

Chase Elliott is hot in NASCAR. Als 25-jarige pakte hij afgelopen seizoen zijn eerste titel, maar ook daarvoor was hij al de populairste coureur. Elliott is een sterke allrounder, maar zijn prestaties in de Daytona 500 bleven tot nu toe een beetje achter. Het kan echter niet lang duren voordat de coureur uit de staat Georgia ook de belangrijkste race van het jaar op zijn naam schrijft.

Denny Hamlin - nummer 11, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin kan van het huidige veld de beste papieren in de '500' overleggen. De veertigjarige coureur uit Virginia won de afgelopen twee edities en deed dat in 2016 ook al eens. Hamlin verkeerde afgelopen seizoen in topvorm, maar wist opnieuw niet zijn eerste titel te pakken.

Joey Logano - nummer 22, Team Penske Ford

Joey Logano (30) is de kampioen van 2019. Een snelle coureur die vanwege zijn robuuste rijstijl niet altijd even populair is bij zijn concurrenten. Hij heeft verschillende vetes lopen, iets wat op een baan als Daytona voor problemen kan zorgen. Als er zondagavond ellende op de baan is, is de kans vrij groot dat Logano erbij betrokken is. Blijft de coureur uit Connecticut uit de problemen, dan kan hij ook zomaar winnen.

Kyle Larson - nummer 5, Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson (27) kwam tijdens het begin van de coronapandemie negatief in het nieuws, omdat hij publiekelijk het n-woord gebruikte tijdens een online race. De Californiër werd ontslagen bij Chip Ganassi Racing en moest zijn heil zoeken in de lagere raceklassen, waar hij ongeveer alles won wat er te winnen viel. Larson doorliep een volledig traject om zijn leven te beteren en krijgt nu een tweede kans. Hij heeft absoluut het talent om die alsnog te verzilveren.

De 63e editie van de Daytona 500 begint zondagavond om 20.30 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op Ziggo Sport Racing.