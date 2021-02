Epke Zonderland is er ondanks de afmelding van zijn concurrent Hidetaka Miyachi voor de World Cup in Doha nog niet helemaal zeker van dat hij zich definitief heeft geplaatst voor de Olympische Spelen. De Fries stuurde de Japanner zelfs een appje voor bevestiging.

"Hij vertelde dat hij van de Japanse turnbond niet mag deelnemen aan die World Cup in Qatar", zegt een verbaasde Zonderland vrijdag tegen de NOS.

Mocht Miyachi daadwerkelijk van 10 tot en met 13 maart ontbreken in Doha, dan is Zonderland winnaar van het wereldbekerklassement op rekstok en heeft hij voldaan aan de toelatingseis voor de Spelen van komende zomer in Tokio.

"Het voelt alsof het ticket binnen is", aldus Zonderland. "En dat is heerlijk. Het is echter altijd verstandig om een slag om de arm te houden. Ik acht de kans vrij klein dat Miyachi straks in Doha toch ineens aanwezig is, maar je weet het nooit met Japanners, dat zijn ondoorgrondelijke mensen. Daarom houd ik ergens in mijn achterhoofd rekening met het scenario dat hij stiekem toch gewoon meedoet aan die World Cup."

Hidetaka Miyachi, de concurrent van Epke Zonderland in de strijd om een olympisch ticket. Hidetaka Miyachi, de concurrent van Epke Zonderland in de strijd om een olympisch ticket. Foto: Getty Images

'Best wel stoer om zoiets te roepen'

Zonderland vermoedt dat Miyachi niet mag afreizen naar Doha, omdat Japan vorige week een extra ticket heeft gekregen voor de olympische meerkamp naar aanleiding van het wegvallen van de World Cups voor allrounders door de coronacrisis. Het land lijkt daardoor voor andere turners te gaan kiezen.

"Ik vermoed dat de kansen voor Miyachi om deel te nemen aan de Spelen hiermee geslonken zijn", vertelt Zonderland. "Daarvoor is de concurrentie in eigen land veel te groot. Hij moet nu een plekje binnen het landenteam zien te bemachtigen. En de kans dat hij daarin slaagt is erg klein, omdat de andere Japanse meerkampers gewoon veel beter zijn."

Miyachi liet Zonderland desondanks al weten dat hij de hoop niet heeft opgegeven. "Als we straks beiden in de olympische finale staan, gaat hij me zéker verslaan, zo schreef hij. Best wel stoer om zoiets te roepen."

De 34-jarige Zonderland gaat voor zijn vierde en laatste Spelen. Hij beleefde in 2012 het hoogtepunt in zijn carrière door in Londen olympisch kampioen te worden op de rekstok. De Spelen van Tokio werden vorig jaar met een jaar uitgesteld door de coronacrisis en de verwachting is dat het evenement dit jaar wel doorgaat.