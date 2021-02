De Nederlandse waterpoloërs beginnen zondag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam aan een loodzware opdracht: voor het eerst sinds 2000 deelname aan de Spelen afdwingen. De huidige bondscoach Harry van der Meer was er 21 jaar geleden in het Australische Sydney bij als speler. "Ik gun de jongens die ervaring."

Theoretisch is er altijd een kans, maar het is duidelijk dat Nederland de komende week boven zichzelf uit moet stijgen. Met toplanden als Griekenland, Montenegro, Kroatië en Rusland en maar drie te vergeven tickets zou het goed kunnen dat de mannen van Oranje komende zomer thuis op de bank en niet in Tokio zitten.

"Het wordt moeilijk, ja. Maar de jongens geloven echt in hun kansen, anders heeft het niet eens zin om mee te doen", benadrukt bondscoach Van der Meer in gesprek met NU.nl. "Zulke toernooien kunnen soms gek lopen. Ik weet hoe mooi het is om op de Spelen te staan en wat het je kan brengen. Dat gun ik die jongens ook."

Het goede voorbeeld werd onlangs al gegeven door de Nederlandse vrouwenploeg. De formatie van bondscoach Arno Havenga plaatste zich eind januari in het Italiaanse Triëst voor het eerst sinds de olympische titel in 2008 voor de Spelen. Het verschil is wel dat Oranje bij de vrouwen tot de wereldtop behoort.

"Het succes van de vrouwen geeft ons zeker extra inspiratie", zegt Van der Meer. "Het zou toch geweldig zijn als we straks met twee teams op de Olympische Spelen kunnen staan? Bij die jongens speelt dat ook. We zijn langzaam aan het opkrabbelen en een mooi team aan het bouwen. Misschien wordt dat nu al beloond."

'Hebben veel gewerkt aan teamcohesie'

Meevaller voor de waterpoloërs is de opmerkelijke terugkeer van Jorn Winkelhorst. De midvoor stopte in augustus bij Oranje en wilde zich laten naturaliseren als Duitser, maar kwam snel terug op dat laatste. Om de soap compleet te maken, werd eind januari bekend dat Winkelhorst weer deel uitmaakt van het Nederlandse team.

"Het was een wat hectische periode", erkent Van der Meer. "We hebben goed met elkaar gesproken voordat hij terugkeerde. Dat was voor het hele team belangrijk, want zijn vertrek maakte wel iets los. Het had tijd nodig, maar ik heb Jorn liever in mijn team dan tegen me. Op zijn positie is hij beresterk."

Met Winkelhorst terug in de ploeg hoopt Oranje na vier gemiste Olympische Spelen terug te keren op het belangrijkste sportevenement ter wereld. Volgens Van der Meer hoeft kwaliteit niet per se de doorslag te geven op het OKT.

"De afgelopen tijd hebben we vooral veel gewerkt aan teamcohesie, want dat is nodig om te groeien als ploeg. We hebben harde gesprekken met elkaar gevoerd, maar dat is alleen maar goed. Verder hoef ik die jongens niet op te peppen. Op dit toernooi staan geeft meer dan genoeg motivatie."

Het OKT waterpolo in Rotterdam begint zondag en duurt een week. Nederland zit in poule B met Kroatië, Duitsland, Rusland, Roemenië en Frankrijk. Alleen de beste vier landen gaan door naar de kwartfinales. De andere groep bestaat uit Griekenland, Montenegro, Brazilië, Canada, Georgië en Turkije.