Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag het WK in Altenberg afgesloten op de elfde plaats. De 27-jarige Nederlandse gaf op de tweede en laatste dag na vier runs bijna drie seconden toe op Tina Hermann.

Hermann troefde haar landgenote Jacqueline Lölling af in de strijd om de wereldtitel. De 28-jarige Duitse werd voor de vierde keer wereldkampioene, na eerder succes in 2016, 2019 en 2020.

Bos stond na de eerste dag met twee runs op de veertiende plaats. De skeletonster uit Ede, die dit seizoen in de wereldbeker geregeld op het podium stond en in het klassement als derde eindigde, wist zich op de tweede dag omhoog te werken. Ze zette in de derde run de zesde tijd neer en sloot af met de vijfde tijd.

Titelverdedigster Hermann begon op haar thuisbaan matig met de elfde tijd in de eerste run, maar was daarna steeds de snelste. Lölling, de wereldkampioene van 2017, ging in de laatste afdaling als klassementsleidster als laatste naar beneden.

Ze gaf net te veel tijd toe op Hermann en eindigde op 0,11 seconde als tweede. Het brons ging op 1,68 naar Europees kampioene Elena Nikitina uit Rusland, die vanwege de internationale schorsing van de Russische sport onder neutrale vlag uitkomt.