Raoul Ehren stopt na dit seizoen na een periode van twaalf jaar als coach van de hockeysters van Den Bosch. De Nederlander wordt bondscoach van de Belgische vrouwenploeg, waar hij sinds december al aan het roer staat.

De 47-jarige Ehren werd in 2009 aangesteld als hoofdcoach van de vrouwen van Den Bosch. Hij veroverde sindsdien onder meer acht landstitels en boekte meer dan tweehonderd zeges met de ploeg die uitkomt in de hoofdklasse.

Sinds maart 2019 combineerde Ehren zijn functie bij Den Bosch met een rol als assistent-trainer bij de Belgische vrouwenploeg. In december verving hij Niels Thijssen tijdelijk als bondscoach en nu gaat hij zich volledig op die functie richten. Zijn contract is verlengd tot en met het WK 2022.

"Ik wist dat ik moest nadenken over een fulltime functie na het EK van komende zomer en dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan", zegt Ehren. "De keuze was zeker niet gemakkelijk. Deze uitdaging vind ik erg mooi en ik denk dat het nu het moment is om deze kans te pakken. Ik wil samen met België stappen zetten op de wereldranglijst."

Het vertrek van Ehren betekent dat Den Bosch voor het eerst in lange tijd op zoek moet naar een nieuwe coach. "Na zoveel jaar weet je dat vroeg of laat een van de partijen een ander pad kiest", zegt Vera Vorstenbosch, bestuurslid tophockey. "Nu is het moment voor Raoul. Hij is een fantastische coach, die onwaarschijnlijk veel voor de club heeft betekend en niets anders dan een mooi afscheid verdient."

Negentienvoudig landskampioen Den Bosch komt komend weekend vanwege het winterse weer niet in actie. De huidige nummer twee in de hoofdklasse vervolgt de competitie op zaterdag 20 februari tegen HGC.