Voorzitter Yoshiro Mori van het olympisch organisatiecomité is vrijdag opgestapt. De 83-jarige Japanner stond de laatste weken onder zware druk nadat hij een seksistische opmerking had gemaakt.

Mori zei begin deze maand dat vrouwen "te veel praten" en dat vergaderingen daardoor lang duren. "Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is", zei de voorzitter van het olympisch organisatiecomité.

Zijn opmerking leverde een storm van kritiek op in Japan en daarbuiten. Mori bood op een persconferentie al zijn excuses aan en noemde zijn eigen uitspraken "ongepast", maar hij was op dat moment nog niet van plan op te stappen.

De druk op zijn positie nam wel verder toe. Grote sponsoren van de Olympische Spelen uitten kritiek en volgens het organisatiecomité zouden 390 mensen zich hebben teruggetrokken als vrijwilliger voor het grootste sportevenement ter wereld.

Onder zware druk besloot Mori vrijdag alsnog ontslag te nemen. "Ik bied opnieuw mijn excuses aan voor de problemen die ik heb veroorzaakt. Het belangrijkste is dat we succesvolle Olympische Spelen kunnen organiseren."

Het is nog niet bekend wie Mori opvolgt als voorzitter van het organisatiecomité. Volgens Japanse media zou de 84-jarige Saburo Kawabuchi zijn taken overnemen, maar besloot hij het aanbod naast zich neer te leggen. Betrokkenen zouden na Mori liever niet weer een oudere man aan het roer zien.