De finaleronde van de Euro Hockey League (EHL) wordt tijdens het paasweekend achter gesloten deuren gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen, zo meldt de organisatie donderdag.

De Nederlandse overheid heeft toestemming gegeven voor een format waarbij de kampioenen van Nederland, België, Spanje en Duitsland bij de mannen strijden om de Europese beker. Oorspronkelijk waren er nog acht teams over in het toernooi, maar dat bleek vanwege de huidige coronaregels niet haalbaar. Namens Nederland is Bloemendaal actief in Amstelveen.

"Dit EHL-evenement betekent een nieuw begin en brengt nieuwe hoop", aldus Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese hockeyfederatie EHF. "Hockeyfans vanuit de hele wereld hebben de EHL de afgelopen achttien maanden gemist. We kijken ernaar uit om met Pasen onze sport en atleten te vieren."

Bij de vrouwen mag naast Den Bosch ook regerend EHL-winnaar Amsterdam meedoen. Zij nemen het op 3 april tegen elkaar op in de halve finale. De finales van het toernooi bij de mannen en vrouwen zijn op 5 april.

Vorig jaar werd het finaletoernooi van de EHL nog afgelast vanwege de coronacrisis. Het Belgische Waterloo Ducks kroonde zich in 2019 tot de laatste winnaar van het Europese clubtoernooi. In oktober 2019 werden de laatste wedstrijden in de EHL gespeeld.