Sifan Hassan is dinsdag bij een indoorwedstrijd in het Franse Liévin als tweede geëindigd op de 3.000 meter. Voor de 28-jarige Nederlandse was het haar eerste wedstrijd in vier maanden tijd en haar enige indooroptreden van het seizoen. Mike Foppen brak in Frankrijk een achttien jaar oud nationaal record op de 3.000 meter bij de mannen.

Hassan, de wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter, moest bij de wedstrijd in de World Indoor Tour alleen de Ethiopische Lemlem Hailu (8.32,55) voor zich dulden. Hassan liep 8.33,62. Daarmee bleef ze bijna drie seconden boven haar Nederlands record van 8.30,76.

Hassan liep wel ruim onder de limiet voor de EK indoor van begin maart in het Poolse Torun. De wedstrijd in Liévin is echter haar enige indooroptreden van deze winter, dus dat toernooi laat ze aan zich voorbij gaan.

Maureen Koster finishte als achtste in 8.49,63 en voldeed daarmee ook aan de limiet. Zij hoopt volgende maand wel naar het EK indoor in Polen uitgezonden te worden.

De 28-jarige Hassan verbleef de afgelopen weken in Nederland, omdat het haar door de coronacrisis maar niet lukt een visum te krijgen om terug te keren naar Beaverton in de Verenigde Staten, waar ze een appartement heeft en het liefst traint.

Eind volgende week vertrekt de geboren Ethiopische naar Tenerife voor een trainingsstage en begint ze haar voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze mikt op medailles op de 5.000 en 10.000 meter.

Mike Foppen liep het achttien jaar oude record van Gert-Jan Liefers uit de boeken. Mike Foppen liep het achttien jaar oude record van Gert-Jan Liefers uit de boeken. Foto: ANP

Foppen scherpt nationaal record aan

Bij de mannen scherpte Foppen een nationaal record aan op de 3.000 meter. Hij noteerde een tijd van 7.42,55 waarmee hij bijna twee seconden sneller was dan Gert-Jan Liefers uit 2003. Foppen kwalificeerde zich met zijn tijd eveneens voor het EK indoor in Torun.

De 24-jarige atleet uit Nijmegen, die afgelopen outdoorseizoen de Nederlandse titels op 5000 en 10.000 meter veroverde, kon in de race niet mee met het Afrikaanse geweld voorin. Hij was op de zevende plaats wel de beste Europeaan.

De Ethiopiër Getnet Wale won in 7.24,98 en bleef slechts acht honderdsten verwijderd van het wereldrecord, dat sinds februari 1998 met 7.24,90 op naam staat van de Keniaan Daniel Komen.