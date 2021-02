De piloot van de helikopter waarin Kobe Bryant verongelukte, overtrad waarschijnlijk de luchtvaartregels, concluderen onderzoekers woensdag na maandenlang onderzoek. Bij het ongeluk kwamen basketbalicoon Bryant, zijn dochter Gianna (13) en zeven anderen om het leven.

Volgens de onderzoekers vloog de piloot, Ara Zobayan, door de wolken toen hij van Orange County naar Ventura County in de Amerikaanse staat Californië vloog, wat niet is toegestaan volgens de Amerikaanse regels voor helikopterpiloten. Zij moeten altijd kunnen zien waar ze vliegen. De piloot zou zijn geklommen vanwege de dichte mist.

De onderzoekers concluderen dat de piloot in de wolken de oriëntatie kwijtraakte, waarna de helikopter in de heuvels van de plaats Calabasas neerstortte. Alle negen inzittenden, onder wie de piloot, kwamen om het leven. Er zijn geen mechanische defecten geconstateerd.

De crash is niet helemaal te reconstrueren, doordat in de helikopter een zwarte doos ontbrak. De zwarte doos registreert exact welke handelingen de piloot verricht tijdens de vlucht. De aanwezigheid van een zwarte doos was destijds niet verplicht in helikopters in de Verenigde Staten.

De weduwe van Bryant, Vanessa Bryant, heeft het bedrijf dat eigenaar van de helikopter was, vorig jaar al aangeklaagd. Volgens haar had de piloot de vlucht moeten afbreken vanwege de slechte weersomstandigheden. Ook kon ze niet begrijpen dat er geen waarschuwingssystemen aanwezig waren in de helikopter.

"Ik geloof dat er een kans was dat Kobe en Gianna vandaag nog zouden leven als hun helikopter was uitgerust met de veiligheidsuitrusting die straks vereist wordt door nieuwe federale wetgeving", zei ze in een verklaring in juni 2020, toen het Amerikaanse Congres nieuwe wetgeving voor helikopters met meer dan zes passagiers aan boord besprak.