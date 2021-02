De Nederlandse turnbond heeft Vincent Wevers op de vingers getikt vanwege het benaderen van oud-turnsters, zo blijkt uit een brief die in handen is van NRC en het Noordhollands Dagblad. De coach is een van de hoofdpersonen die worden onderzocht in het grootschalige onderzoek naar misstanden in de turnwereld.

Wevers mocht door een in november versoepelde ordemaatregel contact met ex-turnsters zoeken, mits zij daar zelf mee akkoord gingen en ook de turnbond groen licht zou geven. De vader van Sanne en Lieke Wevers voldeed niet aan die voorwaarden toen hij zijn voormalige pupillen in januari twee keer benaderde.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) kreeg meerdere klachten van voormalige turnsters over de manier waarop Wevers contact met hen zocht. De vrouwen in kwestie, die zich eerder bij het ISR hadden beklaagd over het vroegere gedrag van Wevers, zouden zijn benaderingen als intimiderend hebben ervaren.

De Sportcoach van het Jaar van 2016 werd daar twee keer op aangesproken door het ISR. Het instituut zegt volgens NRC en het Noordhollands Dagblad in de laatste brief dat het "onacceptabele gedrag" van Wevers gevolgen zal hebben voor de verdere tuchtrechtelijke procedure.

Versoepeling ordemaatregel weer teruggedraaid

Naar aanleiding van de gebeurtenissen besloot de KNGU de versoepelde ordemaatregel tegen Wevers weer terug te draaien. Daardoor ontsnapte hij aan een sanctie van het ISR, maar is het voor hem wel weer (onvoorwaardelijk) verboden om contact te zoeken met ex-pupillen.

Afgelopen zomer traden veel ex-turnsters naar buiten over misstanden in de sport na onthullende verklaringen van voormalig bondscoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad. Wevers was een van de coaches die werden beschuldigd van mentale en fysieke mishandeling van turnsters.

De KNGU zette het topsportprogramma van de turnsters eind juli stil en de beschuldigde coaches werden op non-actief gezet. Iets meer dan een maand later werd het topsportprogramma hervat en kreeg Wevers groen licht van het ISR om onder voorwaarden weer als coach in de zaal te staan.