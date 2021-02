De Amerikaanse president Joe Biden zal Super Bowl-winnaar Tampa Bay Buccaneers en de basketballers van Los Angeles Lakers in het Witte Huis ontvangen, als dat weer verantwoord is in de coronacrisis. Het is voor het eerst in jaren dat de kampioen in de NBA ingaat op de uitnodiging.

Het is traditie in de Verenigde Staten dat de winnaars van de vier belangrijkste sportcompetities (NFL, NBA, NHL en MLB) in het Witte Huis worden onthaald. Onder het presidentschap van Donald Trump werd echter meermaals gebroken met dat patroon.

Onder meer de NBA-kampioenen weigerden de afgelopen jaren naar het Witte Huis te gaan vanwege hun afkeer van Trump. De voormalige president besloot in 2018 zelf om de American footballers van Philadelphia Eagles niet uit te nodigen, omdat ze niet staand en met de hand op het hart naar het Amerikaanse volkslied luisterden.

Onder Biden wordt de traditie dus weer in ere hersteld. Los Angeles Lakers gaf in januari al aan graag naar het Witte Huis te komen als de nieuwe president geïnstalleerd zou zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de Lakers en de American footballers van Tampa Bay Buccaneers welkom zijn in het Witte Huis. Vanwege de coronaepidemie is het nu nog niet verantwoord om dergelijke evenementen in de ambtswoning van de president te organiseren.

Het Tampa Bay Buccaneers van sterspeler Tom Brady won zondagavond (lokale tijd) de Super Bowl door Kansas City Chiefs overtuigend met 31-9 te verslaan. Los Angeles Lakers veroverde vorig jaar oktober de NBA-titel.