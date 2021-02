Voormalig topatlete Els Vader is maandag op 61-jarige leeftijd overleden, bevestigt de Atletiekunie na berichtgeving door De Telegraaf. De sprintster, die driemaal meedeed aan de Olympische Spelen, leed sinds 2019 aan een zeer ernstige en zeldzame soort kanker.

Vader behoorde in de jaren tachtig met Nelli Cooman tot de absolute sprinttop van Nederland. Hoogtepunt was haar bronzen medaille in 1985 op de EK indoor in Athene.

De Zeeuwse deed mee aan de Olympische Spelen van Moskou (1980), Los Angeles (1984) en Seoel (1988). Op de 100 meter werd ze drie keer in de series uitgeschakeld en op de 200 meter haalde ze in 1980 en 1984 de halve finales.

Dertig jaar lang was Vader Nederlands recordhoudster op de 200 meter, tot Dafne Schippers in 2011 onder haar tijd van 22,81 dook bij de WK in Daegu. Ze was ook nog vijf jaar (1981-1986) nationaal recordhoudster op de 100 meter en van 1986 van 1991 had ze de snelste tijd op de 400 meter.

Tot dit jaar had Vader indoor het Nederlands record op de 200 meter in handen. Lieke Klaver sprintte op 30 januari in Wenen naar 23.17, zeventien honderdsten sneller dan Vader in 1988.