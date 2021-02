Tom Brady werd zondag (lokale tijd) na het winnen van de Super Bowl tot MVP van de finale verkozen. De 43-jarige Amerikaan was met zijn nieuwe ploeg Tampa Bay Buccaneers met 31-9 veel te sterk voor Kansas City Chiefs.

Brady, die alom wordt beschouwd als de beste quarterback ooit, maakte voor eigen publiek indruk door 21 van zijn 29 passes aan te laten komen. Daarmee overbrugde hij in totaal 201 yard en leidde hij drie touchdowns in.

Het was al de zevende eindzege in het NFL-kampioenschap voor Brady, die de vorige zes titels pakte met zijn oude club New England Patriots. Samen met Peyton Manning is hij nu de enige quarterback die de Super Bowl met verschillende teams heeft gewonnen.

"Mijn vader had vroeger een gezegde", zei Joe Glazer, mede-eigenaar van de Tampa Bay Buccaneers na de finale. "Als je de weg wilt weten, vraag het dan aan iemand die er al geweest is. Die persoon hebben we gevonden met Brady."

Brady bedankt teamgenoten

De gevierde quarterback zelf bedankte vooral zijn teamgenoten, die na een moeizame seizoensstart nooit opgaven. Brady wilde ook niet zeggen of deze zege beter voelde dan zijn overwinningen met de Patriots.

"Ik ga geen vergelijkingen maken. Het voelt elk jaar geweldig om dit met een groep jongens te beleven. Dit team is voor altijd wereldkampioen, dat neemt niemand ons meer af. En we zullen terugkomen", hintte Brady op het voortzetten van zijn carrière.

"Ik ben erg trots op mijn teamgenoten. We hadden het erg zwaar in november toen we drie thuisduels op rij verloren, maar B.A. (coach Bruce Arians, red.) hield alle vertrouwen in ons. Op het juiste moment zijn we weer gaan presteren. We wisten gewoon dat we zouden winnen."

Mahomes en Brady omhelzen elkaar na de wedstrijd. Mahomes en Brady omhelzen elkaar na de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Mahomes: 'Zwaarste nederlaag in lange tijd'

De 55e editie van de Super Bowl werd vooraf gezien als een strijd tussen Brady en Patrick Mahomes. De 25-jarige quarterback van de Chiefs was statistisch gezien de beste speler van het NFL-seizoen.

Maar in de Super Bowl kon Mahomes zijn stempel niet drukken. Hij werd fel op de huid gezeten door de verdediging van de Bucs, waardoor hij een aantal ballen gooide die onderschept werden.

"Het is duidelijk dat ik vandaag niet speelde zoals ik graag gewild had", zei Mahomes."Wat kan ik nog meer zeggen? Het enige dat je kunt doen is alles geven wat je hebt op het veld en ik vind dat we dat gedaan hebben."

"De Bucs waren het betere team vandaag. Ze hebben ons met goed spel verslagen. Dit is mijn zwaarste nederlaag in lange tijd."

Het stadion was voor ruim een derde gevuld met publiek. Het stadion was voor ruim een derde gevuld met publiek. Foto: Pro Shots

Super Bowl bezocht door 25.000 toeschouwers

In het Raymond James Stadium waren 25.000 van de 65.000 stoeltjes bezet bij het grootste sportevenement in de Verenigde Staten. 7.500 daarvan waren voor reeds gevaccineerde zorgmedewerkers, die gratis kaartjes hadden gekregen.

De toeschouwers moesten onderling 1,80 meter afstand houden en een mondkapje dragen.