Tampa Bay Buccaneers heeft in de nacht van zondag op maandag de 55e editie van de Super Bowl gewonnen. De ploeg van de 43-jarige sterspeler Tom Brady was in de finale van de American footballcompetitie NFL veel te sterk voor titelverdediger Kansas City Chiefs: 31-9.

Brady stond voor de tiende keer in de Super Bowl pakte voor de zevende keer in zijn glansrijke carrière de titel in de NFL. Geen enkele andere speler heeft meer dan vijf Super Bowl-zeges achter zijn naam staan.

De quarterback van de Buccaneers scoorde drie touchdowns in het met 25.000 fans bezette Raymond James Stadium in Tampa Bay en werd na de wedstrijd voor de vijfde keer in zijn loopbaan verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl. "Ik ben er volgend seizoen weer bij", zei hij op het podium.

De Buccaneers, die als eerste ploeg de Super Bowl in eigen stadion mochten spelen, stonden voor de tweede keer in de NFL-finale. Tampa Bay won de titel ook in 2003. Kansas City Chiefs speelde zijn vierde Super Bowl en verzuimde om het eerste team sinds New England Patriots in 2005 te worden die zijn titel prolongeerde.

De quarterback voor die Patriots-teams was Brady, die twintig jaar zeer succesvol was in New England. Na vorig seizoen besloot de Amerikaan dat het tijd was voor een nieuwe omgeving en hij koos voor Tampa Bay. De Buccaneers misten de vorige twaalf seizoenen de play-offs, maar Brady leidde de ploeg in zijn eerste jaar direct naar de belangrijkste prijs in de Amerikaanse sport.

Kansas City Chiefs-superster Patrick Mahomes (25) kende misschien wel de slechtste dag uit zijn loopbaan. Hij kreeg de hele wedstrijd amper tijd van de sterke defensie van Tampa Bay en leed pas de derde nederlaag in zijn laatste 34 duels.

Brady vindt goede vriend Gronkowski voor touchdowns

NFL-fans verwachtten een mooie strijd tussen de succesvolste quarterback aller tijden (Brady) en zijn natuurlijke opvolger (Mahomes), maar Super Bowl LV werd nooit spannend. Kansas City Chiefs tekende na tien minuten nog wel voor de eerste punten van de wedstrijd (0-3), maar daarna domineerden de Buccaneers.

In het eerste én het tweede kwart vond Brady zijn goede vriend Rob Gronkowski voor een touchdown, wat een 14-3-voorsprong opleverde. De 31-jarige Gronkowski vormde tussen 2010 en 2018 al een zeer succesvol duo met Brady bij de Patriots (drie Super Bowl-zeges) en besloot na een pauze van een jaar zijn loopbaan weer op te pakken toen zijn oud-ploeggenoot naar Tampa Bay verhuisde.

De Chiefs maakten er met een field goal (drie punten) nog 14-6 van, maar zes seconden voor het einde van de eerst helft tekende Brady met zijn derde touchdownpass, deze keer naar Antonio Brown, voor een 21-6-ruststand.

De Chiefs hebben de afgelopen twee seizoenen in de play-offs meermaals een grote achterstand goedgemaakt, maar een comeback zat er tegen Tampa Bay geen moment in. Quarterback Mahomes, die last had van een teenblessure, vond geen moment een oplossing tegen de uitblinkende Tampa Bay-defensie en zag de Buccaneers na rust zelfs nog uitlopen naar 31-9.