Minder dan een half jaar voor de Olympische Spelen in Tokio heeft zwemster Sarah Sjöström haar elleboog gebroken. De 27-jarige Zweedse, die op heel wat nummers als de favoriete voor olympisch goud geldt, ging zaterdag in Stockholm onderuit op het ijs.

Sjöström liep bij de val een breuk in haar rechterelleboog op. Ze zal maandag een operatie moeten ondergaan.

"Het is een enorm vervelende timing en ik voel me verschrikkelijk", schrijft Sjöström op Instagram bij een foto met haar rechterarm in het gips. "Maar tegelijkertijd ben ik ook vastbesloten en gemotiveerd om sterker dan ooit terug te komen. Ik heb andere atleten gezien die dat ook deden en zij zijn nu mijn grote inspiratie."

De Zweedse veroverde op de Spelen van Rio 2016 goud op de 100 meter vlinderslag en zilver en brons op respectievelijk de 200 en 100 vrij. De concurrente van Ranomi Kromowidjojo heeft momenteel de wereldrecords in handen op de 50 en 100 vrij en de 100 en 200 vlinder.

Een woordvoerder van de Zweedse zwembond kan in de krant Aftonbladet nog niet zegen of deelname aan de Spelen voor Sjöstrom in gevaar is. "Niemand weet dat op dit moment. Na de operatie kunnen we zien hoe de blessure eruitziet en hoelang Sarah zal moeten revalideren."

"Ze baalt natuurlijk van wat er gebeurd is, maar ze is opgewekt. We hopen dat de operatie goed verloopt. Sarah is taai en zal hier goed doorheen komen", aldus de woordvoerder.