Oud-honkballer Han Urbanus is vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden, meldt honkbalbond KNBSB. De Amsterdammer geldt als de grondlegger van de sport in Nederland.

In 1952 was Urbanus de eerste Europeaan die voor een trainingsstage naar de Verenigde Staten mocht. De werper kreeg een profcontract aangeboden door de New York Giants, maar kon dat om persoonlijke redenen niet accepteren.

In de Verenigde Staten ontdekte Urbanus dat er nog heel wat schortte aan zijn werptechniek. Hij besloot zijn opgedane kennis te delen met andere Nederlandse spelers en clubs.

In 1956 veroverde Nederland met Urbanus op de heuvel zijn eerste Europese titel. Later zouden nog zes titels volgen.

Urbanus speelde 24 jaar voor de Amsterdamse club OVVO, waarmee hij vijf keer landskampioen werd. Daarnaast werd Urbanus vijfmaal uitgeroepen tot beste werper van de Hoofdklasse.

Ook zijn zoon Charles Urbanus en kleinzoon Nick Urbanus werden honkbalinternational en veroverden met Oranje de Europese titel.