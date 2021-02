Alistair Overeem heeft zaterdagavond (lokale tijd) zijn UFC-gevecht tegen Alexander Volkov in Las Vegas verloren. Daardoor lijkt een nieuw titelgevecht voor de zwaargewicht ver weg.

Overeem ging na 2 minuten en 6 seconden in de tweede ronde knock-out. De Amsterdammer bloedde al na enkele klappen van de Rus en ging na een linkse hoek naar de grond.

De veertigjarige Overeem stond als zesde ingeschaald bij de zwaargewichten in de UFC, Volkov was de nummer zeven. De ervaren Nederlander wil nog één keer voor een titelgevecht in de MMA-bond gaan, maar gezien zijn leeftijd is die kans na de nederlaag aanzienlijk geslonken.

In 2016 verloor Overeem een UFC-titelgevecht van kampioen Stipe Miocic. Nadat hij in 2010 een zwaargewichttoernooi van kickboksbond K1 won, had de wereldtitel in de UFC een nieuw hoogtepunt in zijn carrière moeten worden.

Het duel tussen Overeem en Volkov was het hoofdgevecht van de Fight Night in Las Vegas. Het was het eerste UFC-evenement van het jaar in de Verenigde Staten, nadat drie eerdere vechtsportgala's vanwege de coronacrisis in Abu Dhabi werden gehouden.