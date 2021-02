De Nederlandse basketbalsters hebben zich zaterdag niet weten te plaatsen voor het EK van komende zomer. De ploeg van bondscoach Hakim Salem verloor in Piestany de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd met 61-50 van Slowakije, dat zich als groepswinnaar kwalificeerde voor de Europese eindronde.

Oranje zou zich met een overwinning voor het eerst in 31 jaar hebben geplaatst voor het EK. Onder leiding van de toenmalige bondscoach Meindert van Veen eindigden de basketbalsters in 1989 als zesde op het toernooi.

De basketbalsters kwamen er niet aan te pas tegen Slowakije. Halverwege stond het 29-21 voor de thuisploeg. Oranje kwam in het derde kwart terug tot 41-37, maar in het begin van het laatste kwart liepen de Slowaakse vrouwen weer uit. Nederland wist zich niet meer op te richten en ontbreekt op het EK in Frankrijk en Spanje.

"De teleurstelling is groot, ik heb hier geen woorden voor. We hebben hier twee jaar naar toegeleefd", zei bondscoach Salem na de wedstrijd bij Ziggo Sport. "We hebben keihard verdedigd, maar de aanval liep niet. We misten te veel makkelijke ballen."

De basketbalsters wonnen in groep H wel twee keer van Hongarije (66-56 en 68-63). In Amsterdam ging de ploeg van Salem in november met 84-64 onderuit tegen Slowakije. Omdat de drie landen in de poule allemaal twee keer wonnen en twee keer verloren, gaf het doelsaldo de doorslag. Oranje eindigde met het minste doelsaldo onderaan.