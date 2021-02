Femke Bol heeft zaterdag bij indoorwedstrijden in het Franse Metz haar Nederlands record op de 400 meter aangescherpt. De twintigjarige atlete liep een tijd van 50,81 seconden.

Bol, de snelste atlete van dit jaar op de 400 meter, liep vorige week met 50,96 al een Nederlands record. De nationale toptijd stond met 51,82 gedurende 23 jaar op naam van Ester Goossens.

Lieke Klaver mocht zich vorige week heel even houdster van het Nederlands record noemen, toen ze in Wenen 51,48 neerzette. Een serie later dook Bol ruim een halve seconde onder die tijd.

In Metz noteerde Klaver 51,73. Lisanne de Witte, met 50,77 in het bezig van het Nederlands record outdoor op de 400 meter, voldeed met 52,82 ook aan de limiet (53,10) voor de EK indoor van begin maart in het Poolse Torun.

Maximaal drie Nederlandse atletes mogen op dit onderdeel in actie komen op de EK.

Hassan maakt uitstapje naar indoorbaan

Sifan Hassan maakt deze winter toch een uitstapje naar de indoorbaan. De wereldkampioene op de 1.500 en de 10.000 meter doet dinsdag mee aan de 3.000 meter in het Franse Liévin. Het zal haar enige indoorwedstrijd zijn. Ze ontbreekt op de EK.

Hassan verbleef de afgelopen weken in Nederland, omdat het haar door de coronacrisis maar niet lukt om terug te keren naar Beaverton (Oregon) in de Verenigde Staten, waar ze een appartement heeft en het liefst traint.

Eind volgende week vertrekt Hassan naar Tenerife voor een trainingsstage. Ze begint daar dan aan haar voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar ze mikt op medailles op de 5.000 en 10.000 meter.

Afgelopen jaar liep Hassan nauwelijks wedstrijden, maar toch maakte ze grote indruk met de verbetering van het werelduurrecord (18,930 kilometer) en het Europees record op de 10.000 meter (29.36,67).