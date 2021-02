Joost Luiten is zaterdag na een slechte derde ronde ver teruggevallen in het Saudi International. De Nederlander stond in de top tien toen hij aan de derde ronde begon, maar gaat de slotdag na een ronde van 75 slagen in als gedeeld 57e.

Luiten noteerde liefst vijf bogeys en sloeg op hole 13 zelfs een double bogey, twee slagen boven het baangemiddelde. Op dezelfde hole noteerde hij op de openingsdag ook al een double bogey.

De 35-jarige Luiten, twee jaar geleden nog zesde op het Saudi International, noteerde wel twee birdies. Daardoor kwam hij uit op een teleurstellende eindscore van +5.

Van alle spelers die de cut hadden gehaald, ging het alleen de Fransman Romain Langasque slechter af in de derde ronde: 77 slagen.

Net als veel andere golfers moest Luiten zaterdag zijn tweede ronde nog afmaken. De Rotterdammer kwam toen uit op 66 slagen, 1 minder nog dan op de openingsdag.

De leiding is na drie rondes in handen van Dustin Johnson, de regerend kampioen op de Masters. De Amerikaan staat op een score van -13 en houdt daarmee vooralsnog de Fransman Victor Perez en de Amerikaan Tony Finau achter zich.