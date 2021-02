Alistair Overeem vervolgt zijn jacht op een titelgevecht bij de UFC in de nacht van zaterdag op zondag met een confrontatie met de Rus Alexander Volkov. De veertigjarige Nederlander hoopt dat een overwinning hem opnieuw dichter bij de strijd om de kampioensgordel brengt.

Overeem won vier van zijn laatste wedstrijden - alleen de Surinamer Jairzinho Rozenstruik bleek te sterk - en wil niets liever dan een titelgevecht. In 2016 kreeg hij al eens een kans, maar toen verloor hij van de Kroaat Stipe Miocic, die de titel ook nu in zijn bezit heeft.

"Na deze wedstrijd tegen Volkov is het dichterbij. Misschien moet ik er dan nog één winnen. Dan ben ik er wel. Maar als ik nu win, zou ik er ook al aan kunnen beginnen", zegt Overeem tegen Veronica Fight.

De Nederlander is er in ieder geval helemaal klaar voor. Hij is ervan overtuigd dat hij zich tot kampioen in de zwaargewichtklasse kan kronen en is van plan direct te stoppen als MMA-vechter als het zover komt.

"Ik wil op mijn top stoppen", aldus Overeem, een van de zwaargewichten met de meeste knock-outs in de UFC (negen). "En we moeten niet vergeten dat ik 41 jaar word. Dan heb je het hoogste behaald. Waarom ga je dan door?"

Alexander Volkov is de volgende opponent van Alistair Overeem. Alexander Volkov is de volgende opponent van Alistair Overeem. Foto: Pro Shots

Overeem is ook afhankelijk van anderen

Wanneer de ervaren oud-kickbokskampioen precies in aanmerking komt voor een titelstrijd, is niet helemaal duidelijk. Naast van zijn eigen prestaties is hij ook afhankelijk van de uitkomsten bij andere gevechten.

Hoewel er veel van zijn gevecht met Volkov afhangt, is Overeem niet echt gespannen. "Dit is mijn 94e wedstrijd, kickboksen en UFC gecombineerd. Dus het is ook wel een beetje een walk in the park. Maar er gaat wel wat gebeuren", voorspelt hij.

Overeem won 47 MMA-gevechten en verloor achttien keer. De 32-jarige Volkov staat op 32 overwinningen en acht nederlagen. Het gevecht wordt gehouden in Las Vegas en begint naar verwachting rond 2.00 uur Nederlandse tijd.