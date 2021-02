De omstreden turntrainer Gerrit Beltman heeft ontslag genomen bij de Duitse turnvereniging TuS 1861 Chemnitz-Altendorf. Het rommelt bij die club nadat trainster Gabriele Frehse door veertien turnsters is beschuldigd van psychisch geweld.

Beltman trad afgelopen zomer voor de tweede keer in dienst bij de club in de deelstaat Saksen. In diezelfde periode bekende hij in Nederland dat hij in het verleden jonge turnsters heeft "mishandeld en vernederd", in de overtuiging dat het de enige werkwijze was die tot succes kon leiden.

"Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, en stelde mij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, te schelden of iemand te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél", zei hij onder meer tegen het Noordhollands Dagblad.

In Chemnitz, waar Beltman eerder tussen 2014 en 2016 werkzaam was, werd de ontslagaanvraag geaccepteerd. "Hoewel de situatie steeds precairder wordt met de volgens ons onterechte schorsing van Frehse", zei clubvoorzitter Frank Munzer tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Munzer steunt Frehse en stelt dat topturnen in Chemnitz zonder haar onmogelijk is. De zaak rond Frehse zorgde ook voor aandacht voor de 64-jarige Beltman en zijn problematische verleden in Nederland. Die besloot daarop op te stappen.

De bekentenissen van Beltman afgelopen zomer werden gevolgd door een reeks getuigenissen van (ex-)turnsters. De Nederlandse turnbond KNGU zette als reactie het topsportprogramma turnen dames enige tijd stil. Er loopt een grootscheeps onderzoek naar misstanden in de turnsport.