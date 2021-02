Ook op 43-jarige leeftijd en in zijn eerste seizoen bij een nieuwe ploeg is Tom Brady niet te stoppen in de NFL. De quarterback van Tampa Bay Buccaneers, die wordt gezien als de beste American footballer aller tijden, speelt zondag zijn tiende Super Bowl en treft daarin titelverdediger Kansas City Chiefs.

Brady begint een normale dag om 6.00 uur met een halve liter water verrijkt met elektrolyten, zijn eerste van 12 tot 25 flesjes. Vervolgens drinkt hij een smoothie van bosbessen, banaan, noten en zaden.

Na een proteïneshake volgen het ontbijt (ei met avocado), de lunch (salade en vis met groenten) en het diner (gegrilde groenten met kip). Voor een snack tussendoor kiest Brady voor guacamole, noten of hummus. En heel soms chocolade.

In 2017 schreef Brady - die met rugnummer 12 speelt - een boek over dit dieet en zijn twaalf principes om topprestaties te kunnen leveren: The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance.

Brady maakte de methode en het boek samen met zijn 'lichaamscoach', de alternatieve genezer Alex Guerrero. Wetenschappers wijzen erop dat er geen enkel bewijs is dat het dieet je kan helpen om tot op hoge(re) leeftijd op de top van je kunnen te blijven presteren. "De TB12 Method is een gezonde levensstijl die elke dokter je zal aanraden", schreef SB Nation in een recensie van het boek. "Maar je betaalt toch vooral voor de merknaam en pseudowetenschap."

Er is ook geen bewijs dat de TB12 Method de reden is dat Brady ook als veertiger nog zeer fit is. Zeker is wel dat de quarterback zondag met 43 jaar en 188 dagen de oudste speler ooit in de Super Bowl wordt, en dat de Buccaneers zonder hem de finale van het NFL-seizoen niet hadden gehaald. "Tom was het laatste puzzelstukje om ons in de Super Bowl te krijgen", zei Tampa Bay-coach Bruce Arians deze week.

Tom Brady en coach Bruce Arians zijn het middelpunt van de feestvreugde nadat de Buccaneers de Super Bowl hebben bereikt. Tom Brady en coach Bruce Arians zijn het middelpunt van de feestvreugde nadat de Buccaneers de Super Bowl hebben bereikt. Foto: Pro Shots

Amerikanen noemen Brady de 'GOAT'

Een aantal redenen waarom de Amerikanen Brady de 'GOAT' (Greatest Of All Time, de beste aller tijden) noemen.

Brady's tien Super Bowl-deelnames en zes Super Bowl-zeges zijn beide records.

Brady won tot nu toe 33 wedstrijden in de play-offs. Dat is meer dan het dubbele aantal van de nummer twee op de lijst van quarterbacks met de meeste overwinningen in de play-offs.

Brady won liefst 76,7 procent van zijn wedstrijden (263 zeges, 80 nederlagen). De enige quarterback met meer dan dertig NFL-duels en een hoger winstpercentage? Brady's tegenstander van zondag, Patrick Mahomes (44 zeges, 9 nederlagen; 83 procent).

Praktisch al die successen vierde Brady onder leiding van de legendarische coach Bill Belichick in het shirt van New England Patriots, het team dat hem in 2000 als 199e koos in de jaarlijkse draft.

De afgelopen jaren kwamen er echter steeds meer scheurtjes in de relatie tussen Brady en Belichick. De 68-jarige Amerikaan is de succesvolste coach ooit in de NFL, maar hij is ook veeleisend, nors en zelden complimenteus.

Na vorig seizoen besloot Brady daarom dat het tijd was voor een nieuwe omgeving. Tampa Bay was gezien de recente historie misschien niet de meest logische keuze, aangezien de Buccaneers sinds hun enige Super Bowl-triomf in 2003 nog maar twee keer de play-offs haalden.

Tom Brady (links) en Bill Belichick na hun eerste Super Bowl-zege in 2002. Tom Brady (links) en Bill Belichick na hun eerste Super Bowl-zege in 2002. Foto: ANP

Brady denkt nog lang niet aan stoppen

Maar Brady zag een team met meer aanvallende wapens dan hij ooit had in New England. Bovendien is de 68-jarige hoofdcoach Arians in veel opzichten het tegenovergestelde van Belichick. Arians is open in de media, gaat graag golfen met zijn spelers en heeft als motto: no risk it, no biscuit. Ofwel: risico's nemen wordt aangemoedigd.

"Tom en ik hebben vanaf dag één een geweldige relatie", aldus Arians. "Ons enige doel was om de Super Bowl te winnen en Tom heeft die mentaliteit het hele seizoen overgebracht op de andere spelers."

Een zevende Super Bowl-zege lijkt wellicht een mooi moment voor Brady om - zoals zo veel Amerikanen - met pensioen te gaan in Florida, maar de quarterback denkt nog lang niet aan stoppen. "Ik overweeg absoluut om ook na mijn 45e nog te blijven spelen", zei Brady in de aanloop naar de wedstrijd van zondag. "Zolang ik er nog alles voor wil laten, kan ik doorgaan."