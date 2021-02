Marathonloper Abdi Nageeye heeft een nieuwe trainingsgroep gevonden. De Nederlands recordhouder is naar Ethiopië verhuisd, waar hij inmiddels traint onder leiding van de Britse coach Gary Lough.

De manager van Nageeye (31) bevestigde dat vrijdag naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Lough is de man van Paula Radcliffe, die jarenlang het wereldrecord bij de vrouwen op de marathon op haar naam had staan.

De Britse viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en de Belg Bashir Abdi, die beiden net als Nageeye in Somalië zijn geboren, zijn de bekendste hardlopers uit de trainingsgroep van Lough.

Nageeye besloot onlangs om de trainingsgroep van wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in het Keniaanse Kaptagat te verlaten. Hij wist zich de afgelopen jaren op hoogte in Kenia op te werken tot een atleet die de mondiale subtop heeft bereikt.

Echter slaagde Nageeye er niet in om de stap naar een tijd van 2.04 of 2.05 te maken. Hij verbeterde zich wel van 2.10,24 naar 2.06,17, het huidige Nederlandse record. Ook heeft hij zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Het programma is gemaakt voor de besten, lopers van het niveau van Eliud. En iedereen volgt. Het is alles op een hoop en kijken wie overleeft. Ik twijfel nu of dat goed voor mij is", zei Nageeye vorige maand tegen het AD.